Киев ввел новые санкции в отношении Москвы

Россию наказали за "агрессивные" действия против Незалежной

Совет национальной безопасности и обороны Украины не долго заставил себя ждать в вопросе введения очередной порции санкций в отношении РФ, анонсированных несколькими часами ранее сегодня президентом Петром Порошенко.

Ограничительные меры связаны с выборами в республиках Донбасса, прошедших 11 ноября, и с задержанием украинских военных кораблей в Черном море 25 числа того же месяца.

"По результатам обсуждения вопроса "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" решено поддержать введение санкций, прежде всего, в отношении юридических и физических лиц – российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины", – говорится в сообщении ведомства.

Киев наказал организаторов выборов в ДНР и ЛНР, "а также военных, судей и правоохранителей, причастных к незаконному захвату украинских моряков во время акта агрессии РФ против Украины в Керченском проливе 25 ноября 2018 года и незаконного удержания их в российских тюрьмах", следует из решения СНБО.

Конкретных фамилий не приводится.

На утреннем заседании СНБО в его открытой части пан Порошенко заявил, что сегодня будут введены новые антироссийские санкции, пишет НСН. По словам украинского лидера, ограничения должны коснуться, в том числе, ряда депутатов Госдумы, представляющих две крупные фракции.

