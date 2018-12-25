Под санкционный "обстрел" попали профильные предприятия

Москва зажала в тиски военную промышленность Киева, добавив в черный список госконцерн "Укроборонпром" и компанию "Укрспецэкспорт". В общей сложности под экономические "репрессии" РФ попали еще 200 с лишним юридических и физических лиц Незалежной.

В отношении оборонных предприятий введены "специальные экономические меры", сказано в документе кабмина. Теперь у фигурантов дополненного перечня полностью заблокированы счета в российских банках, заморожены бездокументарные ценные бумаги и собственность в РФ. Нельзя также выводить из страны капитал.

Госкомпания "Укрспецэкспорт" доминирует на рынке продукции и услуг военного и двойного назначения. А в "Укроборонпром" входят 100 военных заводов страны, которые занимают самые разные ниши в оборонном секторе. Это предприятия, где ведется разработка и производство боевой техники и оружия, ракет и систем ПВО. В составе концерна также бронетанковые и авиазаводы.

Напомним, сегодня, 25 декабря, о расширении санкционного списка заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Из физлиц под ограничительные меры попали мэр Одессы Геннадий Труханов и депутаты Рады Борис Козырь, Александр Вилкул, Любомир Зубач, Вадим Ивченко, Константин Ищейкин и Мария Ионова, отмечает телеканал "360".

Ответные санкции против 322 граждан и 68 компаний Незалежной были введены 1 ноября, напоминает URA.RU.

