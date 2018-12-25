Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия приняла меры против украинской оборонки

Фото: www.globallookpress.com
Под санкционный "обстрел" попали профильные предприятия

Москва зажала в тиски военную промышленность Киева, добавив в черный список госконцерн "Укроборонпром" и компанию "Укрспецэкспорт". В общей сложности под экономические "репрессии" РФ попали еще 200 с лишним юридических и физических лиц Незалежной.

В отношении оборонных предприятий введены "специальные экономические меры", сказано в документе кабмина. Теперь у фигурантов дополненного перечня полностью заблокированы счета в российских банках, заморожены бездокументарные ценные бумаги и собственность в РФ. Нельзя также выводить из страны капитал.

Госкомпания "Укрспецэкспорт" доминирует на рынке продукции и услуг военного и двойного назначения. А в "Укроборонпром" входят 100 военных заводов страны, которые занимают самые разные ниши в оборонном секторе. Это предприятия, где ведется разработка и производство боевой техники и оружия, ракет и систем ПВО. В составе концерна также бронетанковые и авиазаводы.

Напомним, сегодня, 25 декабря, о расширении санкционного списка заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Из физлиц под ограничительные меры попали мэр Одессы Геннадий Труханов и депутаты Рады Борис Козырь, Александр Вилкул, Любомир Зубач, Вадим Ивченко, Константин Ищейкин и Мария Ионова, отмечает телеканал "360".

Ответные санкции против 322 граждан и 68 компаний Незалежной были введены 1 ноября, напоминает URA.RU

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Россия дала ответ на ультиматум США по ДРСМД

Москва не будет плясать под американскую дудку

Дальше больше: Россия добавила Украине санкций

Ограничительные меры коснутся физических и юридических лиц

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей