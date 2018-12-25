Дальше больше: Россия добавила Украине санкций

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Россия расширила список санкций против Украины

Дмитрий Медведев. Фото: www.globallookpress.com
Ограничительные меры коснутся физических и юридических лиц

О дополнениях в санкционном списке заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

Речь идет о физических и юридических лицах Незалежной. Об этом Медведев написал в своем Twitter.

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"Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России", – говорится в сообщении.

Напомним, ответные санкции против Украины наша страна ввела 1 ноября.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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