Дальше больше: Россия добавила Украине санкций

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О дополнениях в санкционном списке заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.
Речь идет о физических и юридических лицах Незалежной. Об этом Медведев написал в своем Twitter.
"Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России", – говорится в сообщении.
Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 25 декабря 2018 г.
Напомним, ответные санкции против Украины наша страна ввела 1 ноября.
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