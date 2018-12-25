Дальше больше: Россия добавила Украине санкций

Ограничительные меры коснутся физических и юридических лиц

О дополнениях в санкционном списке заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

Речь идет о физических и юридических лицах Незалежной. Об этом Медведев написал в своем Twitter.

"Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России", – говорится в сообщении.

Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 25 декабря 2018 г.

Напомним, ответные санкции против Украины наша страна ввела 1 ноября.