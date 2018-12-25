Москва действовала в инциденте с украинскими кораблями "вполне разумно"

Неожиданный реверанс в сторону России сделал автор американского издания The National Interest Лайл Голдстайн, который в вопросе попытки прохода трех судов ВМС Украины в сторону Крымского моста встал на сторону Погранслужбы РФ и в целом действий российских властей в Азово-Черноморском регионе. По его мнению, Москва "вполне разумно" установила строгие правила по проходу в Керченском проливе под новым транспортным переходом.

"Многие защитники Украины предполагают, что российский Крымский мост – это просто величественный символ агрессии, и более того, все воды вокруг Крыма, оспариваются Киевом. Эти ястребы утверждают, что 12-мильная зона вокруг полуострова (и вблизи Керченского пролива) не имеет законного статуса. Наверное, они не слишком расстроятся, если мексиканские ВМС начнут патрулировать калифорнийское побережье, отметив тот факт, что даже наш величайший президент Авраам Линкольн тоже считал захват этой великолепной территории у Мексики в 1846 г. (вместе с пятью другими штатами) актом агрессии", – погрузил журналист читателей в исторический экскурс.

Он напомнил, что принимавший участие в той кампании американский полководец Улисс Грант назвал ее в своих мемуарах "самой несправедливой войной сильной нации против слабой". "Но что могут значить размышления простых историков на фоне лучезарного "западного либерального порядка"?" – задается сакраментальным вопросом автор статьи.

По его мнению, даже самые реакционные идеологи должны признать, что большие мосты через узкие проливы могут представлять опасность для судоходства и безопасности. Таким образом, властям РФ вполне разумно ввести строгие правила, включая требование о предварительном уведомлении и об обязательном использовании лоцманов при прохождении судов через Керченский пролив, считает Голдстайн.

При этом он, описывая весь ход многочасового инцидента 25 ноября, не счел его провокацией, а всего лишь "серьезными разногласиями в вопросах навигации".

"То, что Россия невежливо и грубо "научила" украинцев своим правилам навигации, является самоочевидной и ожидаемой реакцией со стороны сварливого медведя. Но это не повод для фиглярства в духе холодной войны и вряд ли это серьезное обоснование для разжигания военного столкновения между ядерными державами", – отмечает автор издания.

Он констатирует тот факт, что сейчас многочисленные ястребы из Вашингтона готовятся к крупной конфронтации "в украинско-черноморском регионе". Но предлагает взглянуть на случившийся эпизод в Керченском проливе внимательнее. "При ближайшем рассмотрении оказывается, что Азовское море не Южно-Китайское. Если бы Москва так считала, три украинских катера давно бы уже пошли на дно Черного моря, а моряки сгинули навечно, а не оказались за решеткой. На самом деле Россия предпочла действовать сдержанно (пусть и тяжеловесно) в этой сложной ситуации", – подчеркивает журналист.

Он убежден, что если бы РФ хотела, она давно бы закрыла Азовское море, как и смогла бы уничтожить весь флот Незалежной. Это вполне по силам ЧФ России.

"Военные аналитики понимают, что Москва давно могла захватить восточную Украину, построить новый пограничный забор и выдать российские паспорта, но медведь предпочел этого не делать. Если достаточно разозлится, Россия может поглотить и остальную Украину – хотя это, вероятно, потребует большого усилия. Но если бы Кремль был настроен на подлинное создание проблем, он мог бы утыкать западную Россию ядерными ракетами средней дальности "как сосисками", нацелив их на Западную Европу (снова), нагло нарушить санкции в отношении Северной Кореи и Ирана или даже поставить огромное количество оружия Талибану в Афганистане", – расписал Голдстайн возможные шаги якобы агрессивного Кремля.

Однако нет, ничего такого наша страна не делает. А вот западные лидеры реально "играют с огнем в самый деликатный момент для европейской безопасности".

"Правильное и ответственное разрешение кризиса в Азовском море состоит в том, чтобы прекратить публичные игры, а вместо этого заняться терпеливой и спокойной дипломатией, чтобы проверить готовность Киева и Москвы к содержательному диалогу о безопасном транзите через Керченский пролив с соблюдением интересов обеих стран в данном водном пути", – подытожил Голдстайн.

Напомним, три корабля Военно-морских сил Украины – катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" – 25 ноября незаконно пересекли российскую границу. В результате многочасовой эскалации конфликта с Погранслужбой ФСБ они были задержаны у Керченского пролива. Сейчас находящиеся в московских СИЗО несколько украинских моряков объявили себя военнопленными. Однако по российскому законодательству они таковыми не могут являться, поскольку Россия не находится в состоянии войны с Украиной.

