Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Киев объявил о захвате буферной зоны в Донбассе

Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Просто исчезли": украинские политики наплевали на военное положение
Украина демонстративно наплевала на Минские соглашения

Почти вся "серая зона" Донбасса контролируется Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков.

"От того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, две трети территории были освобождены. Практически вся так называемая "серая зона" уже сейчас полностью освобождена", – заявил Бирюков в эфире телеканала "Прямой".

По теме

Представители Луганской народной республики ранее заявили, что ВСУ планируют захватить позиции в районе "серой зоны", напоминает РИА "Новости". Представители народной милиции провозглашенной республики расскаали, что туда направлена украинская военно-инженерная техника.

"Серая зона" в Донбассе отделяет расположение ВСУ от сил провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Границы этого района были установлены Минскими соглашениями, введение одной из сторон войск в эту зону нарушает достигнутые международные договоренности.

Российский политолог Иван Мезюхо прокомментировал выступление советника Порошенко. "Фактически этим заявлением Киев признал, что не соблюдает Минские договоренности", – рассказал RT эксперт.

По его мнению, это означает, что официальный Киев в мирном урегулировании ситуации не заинтересован. Заявление украинского политика не способствует установлению долгосрочного мира в Донбассе и добавил, что, возможно, Порошенко может пойти на опасную провокацию в регионе.

При этом Мезюхо подчеркнул, что слова Бирюкова нельзя оставить без внимания: Киев стягивает войска к линии соприкосновения, а украинский президент способен пойти на крайние меры, лишь бы удержаться у власти.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Украина вводит санкции против России за инцидент в Черном море

Лидер Незалежной намерен наказать российских парламентариев за "Керченскую Цусиму"

Юлию Скрипаль лишили самого дорогого

После отравления мир дочери экс-полковника ГРУ рухнул

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей