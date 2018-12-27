Украина демонстративно наплевала на Минские соглашения

Почти вся "серая зона" Донбасса контролируется Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков.

"От того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, две трети территории были освобождены. Практически вся так называемая "серая зона" уже сейчас полностью освобождена", – заявил Бирюков в эфире телеканала "Прямой".

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Представители Луганской народной республики ранее заявили, что ВСУ планируют захватить позиции в районе "серой зоны", напоминает РИА "Новости". Представители народной милиции провозглашенной республики расскаали, что туда направлена украинская военно-инженерная техника.

"Серая зона" в Донбассе отделяет расположение ВСУ от сил провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Границы этого района были установлены Минскими соглашениями, введение одной из сторон войск в эту зону нарушает достигнутые международные договоренности.

Российский политолог Иван Мезюхо прокомментировал выступление советника Порошенко. "Фактически этим заявлением Киев признал, что не соблюдает Минские договоренности", – рассказал RT эксперт.

По его мнению, это означает, что официальный Киев в мирном урегулировании ситуации не заинтересован. Заявление украинского политика не способствует установлению долгосрочного мира в Донбассе и добавил, что, возможно, Порошенко может пойти на опасную провокацию в регионе.

При этом Мезюхо подчеркнул, что слова Бирюкова нельзя оставить без внимания: Киев стягивает войска к линии соприкосновения, а украинский президент способен пойти на крайние меры, лишь бы удержаться у власти.