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Украинские чиновники использовали военное положение для отдыха

Фото: www.globallookpress.com
Ни армия, ни чиновники Украины так и не поняли, зачем в стране вводили спецрежим

Военное положение на Украине было объявлено зря. Об этом заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж. Мало того, что оно не было нужно, так украинские власти еще и опозорились из-за него.

"Не было необходимости вводить военное положение на территории десяти областей. Это подтверждают и военные эксперты, и наши зарубежные партнеры", – указал генерал в интервью "Апострофу". Он пояснил, что ситуация в Керченском проливе была не острее той, что сложилась в районе Донбасса, и тем более той, что была во время "Иловайского котла".

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Если Киев хотел укрепить рубежи и усилить армию, у него и так была такая возможность. Если хотел остановить предвыборную кампанию и нарушить права граждан, этого ему все равно не позволили западные страны.

Но уж раз военное положение было объявлено, власть на всех уровнях должна была его соблюдать. Но и чиновники, и силовики отнеслись к своим обязанностям халатно.

"В течение 5-6 дней действия военного положения отдельные государственные деятели просто исчезли – мы их не видели на работе, в публичной сфере. А по закону о военном положении они должны были ежедневно быть на работе – с утра до ночи и круглосуточно. Это не их хотение, а обязательства", – подчеркнул генерал.

В итоге получилось, что Киев, преследуя какую-то цель, нагнетал ситуацию, но все понимали, что это пустые слова. "Реалии указывают на то, что ничего особенного не произошло, а уполномоченные лица высшего уровня даже не демонстрировали свое участие", – указал Маломуж на провал идеи Киева.

О прекращении режима военного положения 26 декабря в 14.00 объявил президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета нацбезопасности и обороны. Участники совещания доложили, что за прошедший месяц им удалось "много сделать", но в подробности вдаваться не стали.

Николай ВИКТОРОВ
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