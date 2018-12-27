Руководство ЛНР узнало о дислокации "незалежных" батальонов

В распоряжении Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) оказались рабочие карты, на которых отмечены перемещения батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их удалось раздобыть благодаря шпиону, который внедрился в состав армейского руководства Незалежной.



"Благодаря надежному источнику, в распоряжение Народной милиции поступили рабочие карты командиров первого, второго и третьего механизированных батальонов 14 отдельной механизированной бригады (ВСУ)", – сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции Андрей Марочко (цитируется по РИА "Новости").

По его словам, украинские офицеры наносили на карты данные об обстановке на фронте с использованием условных тактических знаков, применяемых странами НАТО. Тем самым командиров уже заранее переучивают по западным стандартам. Однако уровень профессиональной подготовки натовских инструкторов, обучающих украинских военных, "вызывает сомнения", так как при отработке боевых документов силовики допускают ошибки, отметил Марочко.

Благодаря раздобытым разведкой данным Народная милиция получила косвенные доказательства намерения украинских силовиков применить химическое оружие в Донбассе.

"На данных рабочих картах нанесены посты радиационного-химического наблюдения и подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) защиты, количество которых превышает штатную численность, что, в свою очередь, косвенно подтверждает намерения украинской стороны применить химическое оружие", – пояснил представитель правоохранительного ведомства.

Ранее о том, что украинские военные собираются применить против защитников самопровозглашенных республик химическое оружие, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин. По данным разведки, на подконтрольную силовикам территорию на западных подступах к Донецку прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядовитым химическим веществом, которое может быть использовано для провокации.

Ситуация на востоке Украины обострилась после того, как 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили государственную границу РФ и попытались прорваться через Керченский пролив в Азовское море. Суда были задержаны, их экипажи арестованы по обвинению в незаконном пересечении государственной границы. Москва сочла действия украинцев провокацией. Киев обвинил российских пограничников в агрессии и на месяц ввел военное положение в десяти регионах страны.

Российские политики и эксперты неоднократно заявляли, что президент Украины Петр Порошенко может использовать сложившуюся ситуацию для того, чтобы добиться переноса выборов. Для этого украинским военным может быть отдан приказ совершить еще одну провокацию на границе с РФ или донбасскими республиками. Это бы позволило Киеву продлить действие военного положения.