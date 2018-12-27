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Последний шанс для страны: на Украине признали необходимость смены власти

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Если Незалежная хочет дальше дружить с зарубежными партнерами, то она должна сделать правильный выбор в 2019 году

Заместитель председателя партии "Батькивщина" Иван заявил, что восстановить доверие Запада к Киеву поможет только смена власти.

Во главе Украины должна встать Юлия Тимошенко, это даст шанс на улучшение дел в экономике Незалежной. Сейчас же западные партнеры не списывают долги, а иностранные инвесторы не вкладываются в Незалежную, так как не доверяют администрации Петра Порошенко, сказал Крулько в эфире News One.

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По мнению украинского политика, Киеву необходимо провести переговоры о реструктуризации внешнего долга, потому что нынешние условия соглашения, подписанные министром финансов Натальей Яресько, программируют страну на неудачу. Ведь при росте ВВП свыше 3% Украине нужно отдавать 15% от заработанного, а если он превысит 4%, то и все 40%.

Заместитель председателя "Батькивщины" подчеркнул, что Незалежной необходимо расти на 9-12% в год, а это возможно лишь при переходе к инновационной модели экономики, что и предлагает Юлия Тимошенко.

Сейчас Тимошенко занимает первое место в рейтинге кандидатов на пост президента – ее готовы поддержать 20,8% украинцев. Действующий украинский лидер оказался лишь на третьем месте, за него готовы отдать голоса только 11,1% граждан. Президентские выборы на Украине намечены на 31 марта 2019 года.

Валентина МАЙОРОВА
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