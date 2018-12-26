Порошенко уступает в борьбе за президентское кресло даже шоумену

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко уверенно возглавляет рейтинг кандидатов на пост президента на предстоящих 31 марта 2019 г. выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской социологической группой "Рейтинг".

Бывшего премьер-министра страны сегодня бы поддержали 20,8% тех украинцев, кто уже определился с выбором и планирует прийти на избирательный участок. Более того, газовая принцесса лидирует почти во всех областях Украины, кроме Донецкой, Луганской и Харьковской.

Второе место занимает актер и шоумен Владимир Зеленский – за него готовы проголосовать 13,4% жителей страны. А вот действующий президент Петр Порошенко очаровал лишь 11,1% граждан соборной.

Четвертую позицию занимает один из лидеров "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко с 9,6% голосов. Причем он побеждает в Донецкой, Луганской и Харьковской областях, пишет портал.

Героем антирейтинга стал пан Порошенко – ему бы ни в коем случае не отдали свои голоса 50,3% украинцев, собравшихся на выборы в марте. В этом показателе он победоносно утвердился на первом месте во всех регионах, кроме Львовщины, где лидером антирейтинга является оппозиционер Бойко.

Самое занимательное, что среди всех опрошенных, если состоится второй тур, в паре с Тимошенко (она выходит в любых раскладах) Юлия Владимировна выходит в лидеры, кроме битвы с... Зеленским – 25% против 26%, ответили украинцы. Также выяснилось, что экс-премьер побеждает хозяина "Рошена" во втором туре во всех без исключениях областях неньки.

По данным "Рейтинга", за год популярность у Тимошенко и Зеленского неуклонно растет, а у Порошенко стагнация.

В исследовании говорится, что почти треть опрошенных или не определились с кандидатом, или вообще не собираются приходить на выборы.

Опрос проводился с 16 ноября по 10 декабря, в нем приняли участие 40 тысяч граждан страны (по 1 тысяче 600 в каждой области).

