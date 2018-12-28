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Россия якобы приступила к реализации плана вторжения в предвыборный процесс в Незалежной. Об этом сегодня заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе своей поездки в Одесскую область.
"К сожалению, Россия начала реализовывать сценарий непосредственного вмешательства в избирательный процесс. Это и пятая колонна, которая готова немедленно бежать и вести переговоры на условиях капитуляции с Россией", – цитирует телеканал "112" Петра Алексеевича.
По его словам, Москва пытается использовать новые информационные технологии для дискредитации украинского руководства. "И последствия этой политики испытывают не только Украина и Молдова, но и большинство стран ЕС", – убежден хозяин "Рошена".
Лидер нации заметил, что никто не хочет мира больше, чем украинские граждане, однако лишь "на условиях международного права и национальных интересов Украины, а не на условиях капитуляции".
Официально президентская гонка должна начаться 31 декабря, а сами выборы главы государства намечены на 31 марта 2019 г.
По последним опросам разных агентств, лидером популярности среди украинцев по-прежнему с большим отрывом идет рулевая партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Так, 16,9% респондентов, опрошенных центром социальных исследований "София", готовы проголосовать за газовую принцессу, 11,3% – за шоумена Владимира Зеленского. Третью строчку отвоевал у "хромой утки" представитель межфракционного объединения "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной раде Юрий Бойко, за которого, случись выборы президента сегодня, проголосовали бы10,9%, передают "Українські новини".
Пана Порошенко поддерживают 9,4% опрошенных сограждан.
Вот такие капитулянты.
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