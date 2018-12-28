Слово Рабиновича: украинские олигархи вернут народу награбленное

Один из бизнесменов обещал позаботиться об обворованных соотечественниках

Власти Незалежной обязаны национализировать предприятия, которые незаконно были приватизированы в 1990-е годы. С таким предложением выступил народный депутат миллиардер Вадим Рабинович.



По словам политика, его партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" вернет народу то, что украли олигархи. "Нужно просто вернуть в собственность государства все, что они раньше приватизировали. Я им говорю: "Послушай, закончилось ваше время". Вот такая борьба должна быть", – отметил политик в интервью телеканалу "112 Украина".

По его словам, "просто ходить за олигархом с автоматом" – глупо: он ничего не вернет. Нужно менять ситуацию законодательным путем.

Рабинович не доверяет ни одному из кандидатов в президенты страны. Электоральную гонку он называет борьбой между ставленниками финансово-промышленных групп. "Вот сейчас если взять шесть кандидатов в президенты – за пятью из них маячит какой-то олигарх. Все, что происходит, – это борьба одного олигарха с другим устами купленного политика", – рассказал он. Из этого можно сделать вывод, что после президентских выборов (с каким бы результатом они не завершились) на Украине принципиально ничего не изменится.

Ранее народный избранник раскритиковал руководство страны за то, что оно постоянно обманывает украинцев. Обещания властей, сказал Рабинович, похожи на аферы кота Базилио и лисы Алисы из сказки про Буратино. У страны нет плана по развитию, из-за чего она и сталкивается с серьезными трудностями.

"Скажите мне, пожалуйста, где наши прорывы? Что мы строим? Сарай, хату, пристройку строят с каким-то чертежом. Где чертеж того, что строит наша страна? Ну что вы строите – они не знают… У вас ничего не растет, у дураков. У вас вообще ничего не растет: сельское хозяйство – катастрофа, тяжелая промышленность – катастрофа, средний и малый бизнес – катастрофа, топливно-энергетический комплекс – катастрофа", – подчеркнул депутат

По его мнению, Украина могла бы быть на первом месте в мире "по откармливанию правительства", так как это "единственное, что действительно получается".