Вконец обнаглевшие украинцы заявили о своем праве на Азов

Незалежная не собирается отказываться от того, что ей принадлежит, предупредил министр обороны страны Степан Полторак. Между тем, судя по тону высказывания и его настрою, соседнее государство не прочь прихватить лишнего.

Глава военного ведомства пообещал десятки "походов" военных и гражданских кораблей на Азовское море. Так что второй проход через Керченский пролив, которым пригрозил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, – это еще цветочки.

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"Будет и двадцатый, и тридцатый, и сотый… И это будет всегда, потому что Азовское море – это часть Украины. Мариуполь, Бердянск – наши порты. Это часть Украины, это часть нашей экономики", – заявил Полторак в интервью телеканалу ZIK.

О наполеоновский планах он рассуждает в середине пятой минуты.

"И мы точно не откажемся от нашего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права", – заключил украинский министр, отметив, что морской инцидент, который произошел 25 ноября, не является провокацией.

В середине прошлой недели Турчинов обмолвился о его повторении. Правда, в следующий раз, подчеркнул он, компанию кораблям ВМС Украины составят натовские суда. Если нечто подобное произойдет, стране-соседке ждать большой беды, уверены в Совфеде, напоминает РИА ФАН.

В ноябре российские пограничники задержали три корабля Незалежной. С расчехленным оружием непрошеные гости незаконно пересекли госграницу, несмотря на предупреждения сотрудников ФСБ РФ. В итоге моряков арестовали на 2 месяца. А в приграничных регионах соседнего государства было введено военное положение, срок которого уже истек.