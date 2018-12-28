Меркель и Макрон требуют от Путина освободить украинских моряков

Париж и Берлин спелись дуэтом против Москвы

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель потребовали от России освободить военнослужащих ВМС Украины, задержанных Погранслужбой РФ 25 ноября во время инцидента в Черном море, когда украинцы попытались без разрешения пройти в сторону Крымского моста.

"Мы требуем безопасного, свободного и беспрепятственного транзита всех кораблей через Керченский пролив, а также немедленного и безоговорочного освобождения всех незаконно задержанных украинских моряков", – говорится в их совместном заявлении, сообщает Reuters в пятницу, 28 декабря.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает задержанных нарушителей российской госграницы военнопленными, как они себя видят.

"Военнопленных здесь не находится. Я не знаю, какие они давали показания, поскольку идет следствие, мы не можем постоянно отслеживать, как идет следствие. Но я не могу согласиться с тем, что речь идет о военнопленных, никаких военнопленных на территории Российской Федерации нет", – цитирует РИА "Новости" Пескова.

Напомним, сейчас арестованные 24 украинских военнослужащих, из которых двое являются сотрудниками СБУ, находятся в московских СИЗО. Два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины пришвартованы в порту Керчи.

