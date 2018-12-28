Киев обиделся на российский забор в Крыму

Обустроенная граница между полуостровом и Незалежной смутила украинских начальников

В Киеве заявили о неизменности статуса Крыма, несмотря на возведенную Россией приграничную "стену" с Украиной на севере российской республики. И вообще заграждение украинскому руководству показалось странным.

"Это больше для внутреннего потребления, так как для Украины это не имеет никакого значения", – считает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

По его мнению, таким образом Москва убеждает крымчан в том, что раз есть обустроенная граница, то все вопросы относительно статуса полуострова решены.

"Я думаю, что обязательно будут ноты нашего министерства иностранных дел, потому что мы все время это делаем. Хотя Россия отказывается каким-то образом на это реагировать, но с точки зрения международного права мы все время должны напоминать и потом доказывать, что мы неоднократно пытались договориться мирным путем, но страна-оккупант не реагирует на заявления, которые мы делаем", – сказал телеканалу "112" украинский чиновник.

Пан Грымчак назвал строительство стены довольно странным решением, поскольку "Крым – это полуостров и подходов к нему огромное количество". И зачем-то добавил, что в настоящее время Незалежная не поставляет на полуостров электроэнергию. Мог бы еще вспомнить и про воду, подачу которой Киев перекрыл для строптивых крымчан, часть из которых между тем до сих пор имеет украинские паспорта.

Ранее сегодня крымское пограничное управление ФСБ уведомило, что в районе Перекопского перешейка на севере республики было возведено и введено в эксплуатацию современное пограничное заграждение протяженностью более 60 километров. "Стена" оснащена несколькими сотнями различных датчиков с видеонаблюдением.

Как заметил в комментарии RT депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, данное сооружение – "это гуманная оборона против варварского национализма, который сегодня составляет основу политики официального Киева". Стена позволит оградить республику от провокаций Незалежной и диверсий.

