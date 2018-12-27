Строители четко придерживаются графика работ

Движение по железнодорожной части Крымского моста начнется в декабре 2019 года. Об этом заявил председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг во время сегодняшнего заседания оперативного штаба Росавтодора по строительству транспортного перехода через Керченский пролив.

По его словам, все поставленные в уходящем году задачи строители выполнили в срок.

"Завершены свайные работы, готовы все опоры под железную дорогу. Активно ведется укладка рельсов – верхнее строение пути готово уже на двух из восьми участках. Новый, 2019 год начнем с хорошим заделом и к будущему декабрю сдадим, как и планируется, железнодорожную часть моста в эксплуатацию", – цитирует "Крыминформ" Ротенберга, чья компания является подрядчиком этой стройки века в России.

Сообщается, что под железнодорожную часть моста вбито почти 3 тыс. свай, установлены 307 опор высотой от 5 до 35 метров. Укрупнительная сборка пролетных строений массой в 160 тыс. т металла готова на 95%.

Новый транспортный переход оснащается деформационными швами – конструкциями, которые обеспечивают невидимые глазу подвижки пролетов в случае возможного расширения металла из-за температурных перепадов, сейсмических нагрузок, а также под давлением пассажирских или грузовых поездов. На ж/д мосту будет свыше 600 таких конструкций, что в три раза больше, чем на его "брате" – автомобильном.

Сейчас активно идет укладка рельсошпальной решетки со стороны Тамани. Строятся две колеи – для движения пассажирских и грузовых составов из Кубани в Крым и в обратном направлении. Уже сформировано верхнее полотно на двух участках, которые пролегают по Тузлинской косе.

Также сегодня сообщалось, что держащие арки Крымского моста фарватерные опоры оборудовали специальной защитой от вероятного столкновения с судами – палами.

Накануне снова с берегов Днепра СМИ распространили очередную "страшилку". Там главный спец по нашему мосту кандидат геолого-минералогических наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар предупредил, что ж/д мост хлипкий и не вынесет нагрузок многотонных поездов. Он утверждает, что к нему якобы обратились проектировщики за советом, как решить "проблему с вибрацией", но он отказался помочь, поскольку считает, что в Керченском проливе мосту вообще делать нечего.

