Путепровод становится все менее уязвимым

Мостовой переход между Крымом и Кубанью оснастили дополнительной защитой от столкновений с судами.

Об этом сообщили в инфоцентре "Крымский мост".



"К концу года у фарватерных опор завершено сооружение специальных конструкций – палов. В случае аварийной ситуации на борту судна, идущего по Керчь-Еникальскому каналу, они позволят уберечь как само судно, так и опоры от соприкосновения", – говорится в сообщении, которое приводит РИА "Новости".

После того как строители завершили сооружение палов, фарватерный участок Крымского моста стал полностью обустроен необходимым навигационным оборудованием для безопасного судоходства по Керченскому проливу.

Защитные приспособления позволят уберечь транспортный переход от случайных столкновений с кораблями, которые не справились с управлением, а также от ледохода в весенний период. Кроме того, палы послужат дополнительной защитой от диверсий: ранее на Украине и в странах Запада звучали предложения разрушить мост через Керченский пролив.

Так, в мае этого года колумнист американского издания Washington Examiner Том Роган призвал власти Украины "разбомбить Крымский мост". После этого в России на журналиста завели уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

Вопрос о дополнительных мерах предосторожности встал на повестке после того, как три украинских военных корабля 25 ноября попытались без разрешения прорваться под Крымским мостом в Азовское море. Провокация была своевременно пресечена российскими пограничниками.

Крымский мост, имеющий стратегическое значение, обладает беспрецедентной защитой. С воздуха его охраняют космическая группировка спутников, авиация Южного военного округа и Черноморского флота, а также беспилотные летательные аппараты. Воздушное пространство над Крымом в круглосуточном режиме просматривают радиолокационные станции "Подсолнух" и "Воронеж".

По берегам Керченского пролива установлены зенитная ракетная система С-400 "Триумф" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Ближняя противовоздушная оборона моста обеспечивается переносными зенитными ракетными комплексами "Игла" и "Верба". Со стороны моря Крымский мост защищают силы Черноморского флота, а также бригада боевых пловцов Росгвардии. Под водой за сохранностью конструкции проследят система контроля акватории и периметра шельфовых и прибрежных объектов "Плавник", а также гидролокаторы.