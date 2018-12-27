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Заокеанский самолет-разведчик RC-135V на протяжении трех с лишним часов "изучал" берег российского полуострова. Он обогнул территорию РФ минимум четыре раз, совершив маневр с юга от Керченского пролива.
По данным PlaneRadar, свою слежку за черноморским побережьем истребитель с бортовым номером 64−1484 начал с раннего утра. Он вылетел с авиабазы на Крите, сменив перед стартом задания "прописку" с американской на малайзийскую, уточняет "Свободная пресса".
07:50 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 27 декабря 2018 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США🇺🇸(343d RS/55th WG) , #Boeing RC-135V, бортовой номер 64-14841 , позывной #HARK51, взлетел с авиабазы Суда бэй о. Крит🇬🇷 предположительно направился в акваторию Чёрного моря.#RC135 #USAF #RC135V pic.twitter.com/56wmG7Csmf
Впрочем, российские рубежи остались нетронутыми, несмотря на то что самолет США был всего в 50 км от наших земель в пределах Севастополя. Разведчик не перешел границы международного воздушного пространства.
Есть сведения, что его сопровождал истребитель РФ Су-27 или Су-30.
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