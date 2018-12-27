Истребитель США схитрил, спрятавшись за малайзийской "пропиской"

Заокеанский самолет-разведчик RC-135V на протяжении трех с лишним часов "изучал" берег российского полуострова. Он обогнул территорию РФ минимум четыре раз, совершив маневр с юга от Керченского пролива.

По данным PlaneRadar, свою слежку за черноморским побережьем истребитель с бортовым номером 64−1484 начал с раннего утра. Он вылетел с авиабазы на Крите, сменив перед стартом задания "прописку" с американской на малайзийскую, уточняет "Свободная пресса".

Впрочем, российские рубежи остались нетронутыми, несмотря на то что самолет США был всего в 50 км от наших земель в пределах Севастополя. Разведчик не перешел границы международного воздушного пространства.

Есть сведения, что его сопровождал истребитель РФ Су-27 или Су-30.