На границе с Незалежной достроили "умное" сооружение, которое защитит полуостров от непрошенных гостей

На севере Крыма возведено специальное заграждение, оснащенное высокотехнологичной системой сигнализации на тот случай, если на российскую территорию попытаются попасть незаконным способом, будь они контрабандистами или диверсантами.

Как рассказали в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ, строительство забора было начато в 2015 году. За прошедшие два года удалось не только построить сооружение, но и настроить работу сложной системы датчиков в районе Перекопского перешейка.

"Рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждения протяженностью более 60 километров и размещенных на нем нескольких сотнях датчиков различного типа действия, расположенных как скрытым, так и открытым способом, а также оснащенных системами телевизионного видеонаблюдения", – рассказали РИА "Новости" в силовом ведомстве.

Пограничники получили в свое распоряжение тепловизионные средства, чтобы можно было успешно контролировать границу как ночью, так и в ненастную погоду, когда видимость будет плохой.

Система сигнализции состоит из двух комплексов оповещения. Первый – вибрационные датчики. Они срабатывают, как только к забору приблизится нарушитель, и передают тревожный сигнал пограничникам. Второй – радиолучевые датчики, которые "будят" систему видеонаблюдения. Видеокамеры способны транслировать происходящее в режиме реального времени днем и ночью.

В погрануправлении ФСБ отметили, что такие же охранные системы сегодня действуют не только в Крыму. Они вполне успешно используются уже на границе в северной и дальневосточной частях страны России.