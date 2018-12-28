Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Крым поставил забор против украинских нарушителей

Фото: www.globallookpress.com
На границе с Незалежной достроили "умное" сооружение, которое защитит полуостров от непрошенных гостей

На севере Крыма возведено специальное заграждение, оснащенное высокотехнологичной системой сигнализации на тот случай, если на российскую территорию попытаются попасть незаконным способом, будь они контрабандистами или диверсантами. 

Как рассказали в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ, строительство забора было начато в 2015 году. За прошедшие два года удалось не только построить сооружение, но и настроить работу сложной системы датчиков в районе Перекопского перешейка. 

"Рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждения протяженностью более 60 километров и размещенных на нем нескольких сотнях датчиков различного типа действия, расположенных как скрытым, так и открытым способом, а также оснащенных системами телевизионного видеонаблюдения", – рассказали РИА "Новости" в силовом ведомстве.

Пограничники получили в свое распоряжение тепловизионные средства, чтобы можно было успешно контролировать границу как ночью, так и в ненастную погоду, когда видимость будет плохой.

Система сигнализции состоит из двух комплексов оповещения. Первый – вибрационные датчики. Они срабатывают, как только к забору приблизится нарушитель, и передают тревожный сигнал пограничникам. Второй – радиолучевые датчики, которые "будят" систему видеонаблюдения. Видеокамеры способны транслировать происходящее в режиме реального времени днем и ночью.

В погрануправлении ФСБ отметили, что такие же охранные системы сегодня действуют не только в Крыму. Они вполне успешно используются уже на границе в северной и дальневосточной частях страны России.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Крымский мост укрепляется

Путепровод становится все менее уязвимым

Юлию Скрипаль лишили самого дорогого

После отравления мир дочери экс-полковника ГРУ рухнул

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей