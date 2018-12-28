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Эстония решила обвинить Россию во всех мировых скандалах уходящего года. Самые резонансные события – отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль, кибератака на штаб-квартиру ОЗХО и провокация в Керченском проливе – все это вменяется в вину Кремлю.
По мнению министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера, поведение Москвы является "недопустимым", так как Россия нарушает нормы международного права и не выполняет собственные обязательства. Поэтому Запад должен противопоставить политике России суровые ограничительные меры, считает министр.
Миксер подчеркнул, что антироссийские санкции могут быть сняты только после того, как будет восстановлена территориальная целостность Украины и выполнены Минские соглашения. "С точки зрения международного права Крым является частью целостной территории Украины, а аннексия Крыма Россией является незаконной", – цитирует интервью Миксера агентству BNS эстонский портал Postimees.
Главу МИД Эстонии не смутило и то, что нет никаких доказательств того, что Москва замешана в химической атаке в британском Солсбери или посягательствах на ОЗХО. А инцидент в Керченском проливе даже сами украинские эксперты называют провокацией, которую Петр Порошенко организовал для того, чтобы использовать ее в борьбе за власть.
Миксер считает, что маленькая Эстония в силу исторического опыта и географического расположения призвана напоминать крупным союзникам в Европе о "недопустимом" поведении России.
Между тем Таллин уже пытался воздействовать на Москву дипломатическими методами: после инцидента 25 ноября моря эстонский МИД вызвал на ковер российского посла Александра Петрова и заявил свой протест действиям России.
Три судна ВМС Украины вошли в российские территориальные воды 25 ноября. Они не реагировали на требования российских пограничников и были арестованы.
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