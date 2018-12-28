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Эстония требует от России Крым

Фото: www.globallookpress.com
Таллин жестко высказался в адрес Москвы

Эстония решила обвинить Россию во всех мировых скандалах уходящего года. Самые резонансные события  – отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль, кибератака на штаб-квартиру ОЗХО и провокация в Керченском проливе – все это вменяется в вину Кремлю.

По мнению министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера, поведение Москвы является "недопустимым", так как Россия нарушает нормы международного права и не выполняет собственные обязательства. Поэтому Запад должен противопоставить политике России суровые ограничительные меры, считает министр.

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Миксер подчеркнул, что антироссийские санкции могут быть сняты только после того, как будет восстановлена территориальная целостность Украины и выполнены Минские соглашения. "С точки зрения международного права Крым является частью целостной территории Украины, а аннексия Крыма Россией является незаконной", – цитирует интервью Миксера агентству BNS эстонский портал Postimees.

Главу МИД Эстонии не смутило и то, что нет никаких доказательств того, что Москва замешана в химической атаке в британском Солсбери или посягательствах на ОЗХО. А инцидент в Керченском проливе даже сами украинские эксперты называют провокацией, которую Петр Порошенко организовал для того, чтобы использовать ее в борьбе за власть.

Миксер считает, что маленькая Эстония в силу исторического опыта и географического расположения призвана напоминать крупным союзникам в Европе о "недопустимом" поведении России.

Между тем Таллин уже пытался воздействовать на Москву дипломатическими методами: после инцидента 25 ноября моря эстонский МИД вызвал на ковер российского посла Александра Петрова и заявил свой протест действиям России.

Три судна ВМС Украины вошли в российские территориальные воды 25 ноября. Они не реагировали на требования российских пограничников и были арестованы. 

Валентина МАЙОРОВА
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