На боеприпас случайно наткнулись представители Росгвардии

Опасная находка попалась на глаза представителям военизированной полиции. Они заметили снаряд в прибрежной зоне Керченского пролива.

Авиационная бомба пролежала там с военных лет. К счастью, боеприпас Великой Отечественной своевременно попал в руки к специалистам, они его оперативно обезвредили и взорвали, сообщили в Росгвардии крымского управления.

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"Инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии, прибывшая на место обнаружения взрывоопасного предмета, определила, что это 250-килограммовая авиационная бомба времен Великой Отечественной войны", – говорится в релизе пресс-службы.

Прежде чем транспортировать бомбу на полигон, были соблюдены все меры предосторожности.

Авиабомба в пять раз легче была найдена у Крымского моста в конце октября. Ее уничтожили по тому же сценарию.