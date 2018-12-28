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У Крымского моста обнаружена бомба

Фото: www.globallookpress.com
На боеприпас случайно наткнулись представители Росгвардии

Опасная находка попалась на глаза представителям военизированной полиции. Они заметили снаряд в прибрежной зоне Керченского пролива.

Авиационная бомба пролежала там с военных лет. К счастью, боеприпас Великой Отечественной своевременно попал в руки к специалистам, они его оперативно обезвредили и взорвали, сообщили в Росгвардии крымского управления. 

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"Инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии, прибывшая на место обнаружения взрывоопасного предмета, определила, что это 250-килограммовая авиационная бомба времен Великой Отечественной войны", – говорится в релизе пресс-службы. 

Прежде чем транспортировать бомбу на полигон, были соблюдены все меры предосторожности. 

Авиабомба в пять раз легче была найдена у Крымского моста в конце октября. Ее уничтожили по тому же сценарию. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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