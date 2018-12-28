Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украина вводит новые санкции против Крыма

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
продолжениеУкраинцам запретили секс
Под удар попали ученые

В Киеве решили бороться не только с российскими властями и чиновниками. Теперь там задумали отыграться на людях, вообще далеких от мира политики и больших денег, – на ученых, занимающихся изучением давно минувших дней.

"Украина применяет санкции не только к политикам или бизнесменам РФ. В списке и археологи, которые незаконно проводили раскопки в Крыму, – написал в Twitter министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

По теме

Он заявил, что Украина считает археологов "нарушителями режима оккупированных территорий". "Распространяем негативный имидж среди организаций, которые с ними работают", – подчеркнул Черныш.

Вероятнее всего, власти Незалежной не могут простить археологам тот факт, что они сделали множество открытий во время строительства Крымского моста. В частности, во время работ в 2018 г. были обнаружены античная статуя IV в. до нашей эры и некрополь поздних скифов, напоминает "Царьград".

Накануне Украина расширила список товаров, запрещенных к ввозу из России. Среди них чай, кофе, сладости и даже крахмал.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Крымский мост укрепляется

Путепровод становится все менее уязвимым

Юлию Скрипаль лишили самого дорогого

После отравления мир дочери экс-полковника ГРУ рухнул

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей