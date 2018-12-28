Под удар попали ученые

В Киеве решили бороться не только с российскими властями и чиновниками. Теперь там задумали отыграться на людях, вообще далеких от мира политики и больших денег, – на ученых, занимающихся изучением давно минувших дней.

"Украина применяет санкции не только к политикам или бизнесменам РФ. В списке и археологи, которые незаконно проводили раскопки в Крыму, – написал в Twitter министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

Он заявил, что Украина считает археологов "нарушителями режима оккупированных территорий". "Распространяем негативный имидж среди организаций, которые с ними работают", – подчеркнул Черныш.

Вероятнее всего, власти Незалежной не могут простить археологам тот факт, что они сделали множество открытий во время строительства Крымского моста. В частности, во время работ в 2018 г. были обнаружены античная статуя IV в. до нашей эры и некрополь поздних скифов, напоминает "Царьград".

Накануне Украина расширила список товаров, запрещенных к ввозу из России. Среди них чай, кофе, сладости и даже крахмал.