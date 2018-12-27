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Киев расширил эмбарго на российскую продукцию

Фото: commons.wikimedia.org/Daniel Haußmann (CC BY-SA 3.0)
продолжениеМИД России разнес Киев за произвол
Санкционный список пополнился перед Новым годом

Под конец года Незалежная решила, что недостаточно наказала северного соседа. Но вовремя образумилась.

Так, сегодня, 27 декабря, правительство Украины внесло коррективы в перечень российской запрещенки. К ранее оглашенной продукции добавились кукурузный крахмал, глюкоза и патока, правда, с некоторыми оговорками. 

"Теперь запрет на импорт из России также распространяется на: крахмал кукурузный; глюкозу и сироп глюкозы, не содержащие фруктозу или содержащие менее 20% мас.% фруктозы в сухом состоянии; глюкозу и сироп глюкозы, содержащие в сухом состоянии не менее 20% мас.%, но менее 50 мас.% фруктозы, кроме инвертного сахара; мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина", – уточняется на сайте Минэкономразвития. 

Мальтодекстрин – та же патока, или быстрый углевод. Используется в пищевой промышленности в качестве загустителя, наполнителя и консерванта, в том числе при производстве детского питания. 

Свои действия украинский кабмин называет "противодействием российской экономической агрессии" и перечисляет ранее запрещенную к ввозу продукцию. Под санкции до 2020 г. попали молочка, чай и кофе со сладким и мучным, алкоголь и сигареты, а также промтовары и средства личной гигиены, продукция химической промышленности для сельского хозяйства и железнодорожное оборудование, в том числе локомотивы с вагонами, – всего 30 наименований, напоминает РИА ФАН.

Накануне Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал решение президента Петра Порошенко в вопросе введения очередного пакета ограничительных мер в отношении РФ. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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