Санкционный список пополнился перед Новым годом

Под конец года Незалежная решила, что недостаточно наказала северного соседа. Но вовремя образумилась.

Так, сегодня, 27 декабря, правительство Украины внесло коррективы в перечень российской запрещенки. К ранее оглашенной продукции добавились кукурузный крахмал, глюкоза и патока, правда, с некоторыми оговорками.

"Теперь запрет на импорт из России также распространяется на: крахмал кукурузный; глюкозу и сироп глюкозы, не содержащие фруктозу или содержащие менее 20% мас.% фруктозы в сухом состоянии; глюкозу и сироп глюкозы, содержащие в сухом состоянии не менее 20% мас.%, но менее 50 мас.% фруктозы, кроме инвертного сахара; мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина", – уточняется на сайте Минэкономразвития.

Мальтодекстрин – та же патока, или быстрый углевод. Используется в пищевой промышленности в качестве загустителя, наполнителя и консерванта, в том числе при производстве детского питания.

Свои действия украинский кабмин называет "противодействием российской экономической агрессии" и перечисляет ранее запрещенную к ввозу продукцию. Под санкции до 2020 г. попали молочка, чай и кофе со сладким и мучным, алкоголь и сигареты, а также промтовары и средства личной гигиены, продукция химической промышленности для сельского хозяйства и железнодорожное оборудование, в том числе локомотивы с вагонами, – всего 30 наименований, напоминает РИА ФАН.

Накануне Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал решение президента Петра Порошенко в вопросе введения очередного пакета ограничительных мер в отношении РФ.