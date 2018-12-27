Москва отчитала украинские власти за преследование журналиста

Россия потребовала от Украины немедленного освобождения директора РИА "Новости" (украинское бюро) Кирилла Вышинского. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел РФ после того, как ранее сегодня стало известно, что Херсонский городской суд продлил арест журналиста еще на один месяц.

"Требуем от киевского режима прекращения правового произвола в отношении Кирилла Вышинского и его незамедлительного освобождения", – говорится в сообщении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что арест журналиста по сфабрикованному обвинению в госизмене является "вопиющим нарушением международных обязательств Украины в сфере свободы СМИ".

Российская дипломатия призвала профильные международные организации отреагировать на действия Киева и оказать давление на власти Незалежной.

Суд в Херсоне продлил арест Вышинского до 27 января, отклонив ходатайство защиты отпустить его под личное поручительство адвоката. При этом, как пишет "112", представители прокуратуры просили продлить арест и вовсе на 50 дней. По их мнению, существует риск, что журналист может скрыться, поскольку у него двойное гражданство – украинское и российское. Уже находясь под арестом, Вышинский заявил, что отказывается от паспорта с трезубцем, и попросил помощи у президента России Владимира Путина.

Напомним, журналист был задержан 15 мая этого года.

