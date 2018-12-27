Лидер Незалежной знатно провел спецрежим, которым накрыл половину нации

Президента Украины Петра Порошенко обвинили в пьянстве и набивании собственного кармана в торговле с "агрессором" во время действия так называемого военного положения, которое было введено в стране с его подачи после инцидента в Черном море. Глава государства посещал дорогие рестораны, устраивал роскошные корпоративные вечеринки для фракции имени себя и не переставал вести бизнес с Россией.

Об этом рассказал депутат Верховной рады от "Батькивщины" Сергей Власенко, по совместительству очень близкий друг и правая рука лидера партии Юлии Тимошенко. Последняя, как мы знаем, яростный оппонент Петра Алексеевича.



"Что произошло во время действия закона о военном положении? Состоялся шикарный корпоратив фракции "БПП". Состоялся визит президента страны в самый лучший и самый дорогой киевский ресторан. Продолжается торговля с Российской Федерацией со стороны президента Украины", – заявил пан Власенко телеканалу "ZIK".

Он пришел на эфир не с пустыми руками. Аки маг нардеп продемонстрировал на камеру грузовую декларацию, в которой указывается, что предприятие главы Незалежной 3 декабря во время действия военного положения преспокойно торгует с Россией.

"Вот это я вижу, вот это последствия. Я видел последствия, когда назначались в Службу безопасности Украины и других правоохранительных органов люди, которые имеют тесные связи с Российской Федерацией", – метал молнии парламентарий.

Он считает, что за прошедший месяц ничего не было сделано эдакого, для чего понадобилось вводить ВП.

"Я внимательно слушал президента, я послушал своего визави, и не услышал ни одного аргумента, никакой информации о том, что они сделали за эти 30 дней такого, чего они не могли сделать без введения военного положения в десяти областях", – констатировал пан Власенко.

Несколько дней назад украинцы уже возмущались фактом похода четы Порошенко в дни действия спецрежима в один из самых дорогих общепитов в Киеве – Catch Seafood Restaurant. Причем в Сети появились и соответствующие фото. Правда, журналистка Ярослава Коба, разместившая в Facebook доказательства гульбища гаранта в тяжелые для Батькивщины времена, потом их убрала, но осадочек остался. Более того, СМИ выяснили, что пан Порошенко с супругой нагрянули в кабак не просто так, а пришли на день рождения к еще одному представителю власти – а именно к генпрокурору Украины Юрию Луценко.

С другой стороны, ну что ж такого, ведь ВП было введено всего лишь в 10 областях Незалежной, и Киевский регион в него не вошел.



Напомним, военное положение было отменено накануне, 26 декабря. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко потребовал, чтобы президент отчитался об его итогах. Депутат отметил, что "большинство людей убеждены, и небезосновательно, что Порошенко вводил военное положение не для обороны Украины, а чтобы бесконечно быть у власти".

