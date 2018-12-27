Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Порошенко во время военного положения пил и обогащался

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраина приготовила "сюрприз" России на Азовском побережье
Лидер Незалежной знатно провел спецрежим, которым накрыл половину нации

Президента Украины Петра Порошенко обвинили в пьянстве и набивании собственного кармана в торговле с "агрессором" во время действия так называемого военного положения, которое было введено в стране с его подачи после инцидента в Черном море. Глава государства посещал дорогие рестораны, устраивал роскошные корпоративные вечеринки для фракции имени себя и не переставал вести бизнес с Россией.

Об этом рассказал депутат Верховной рады от "Батькивщины" Сергей Власенко, по совместительству очень близкий друг и правая рука лидера партии Юлии Тимошенко. Последняя, как мы знаем, яростный оппонент Петра Алексеевича.

По теме

"Что произошло во время действия закона о военном положении? Состоялся шикарный корпоратив фракции "БПП". Состоялся визит президента страны в самый лучший и самый дорогой киевский ресторан. Продолжается торговля с Российской Федерацией со стороны президента Украины", – заявил пан Власенко телеканалу "ZIK".

Он пришел на эфир не с пустыми руками. Аки маг нардеп продемонстрировал на камеру грузовую декларацию, в которой указывается, что предприятие главы Незалежной 3 декабря во время действия военного положения преспокойно торгует с Россией.

"Вот это я вижу, вот это последствия. Я видел последствия, когда назначались в Службу безопасности Украины и других правоохранительных органов люди, которые имеют тесные связи с Российской Федерацией", – метал молнии парламентарий.

Он считает, что за прошедший месяц ничего не было сделано эдакого, для чего понадобилось вводить ВП.

"Я внимательно слушал президента, я послушал своего визави, и не услышал ни одного аргумента, никакой информации о том, что они сделали за эти 30 дней такого, чего они не могли сделать без введения военного положения в десяти областях", – констатировал пан Власенко.

Несколько дней назад украинцы уже возмущались фактом похода четы Порошенко в дни действия спецрежима в один из самых дорогих общепитов в Киеве – Catch Seafood Restaurant. Причем в Сети появились и соответствующие фото. Правда, журналистка Ярослава Коба, разместившая в Facebook доказательства гульбища гаранта в тяжелые для Батькивщины времена, потом их убрала, но осадочек остался. Более того, СМИ выяснили, что пан Порошенко с супругой нагрянули в кабак не просто так, а пришли на день рождения к еще одному представителю власти – а именно к генпрокурору Украины Юрию Луценко.

С другой стороны, ну что ж такого, ведь ВП было введено всего лишь в 10 областях Незалежной, и Киевский регион в него не вошел.

Напомним, военное положение было отменено накануне, 26 декабря. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко потребовал, чтобы президент отчитался об его итогах. Депутат отметил, что "большинство людей убеждены, и небезосновательно, что Порошенко вводил военное положение не для обороны Украины, а чтобы бесконечно быть у власти".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Крымский мост укрепляется

Путепровод становится все менее уязвимым

Юлию Скрипаль лишили самого дорогого

После отравления мир дочери экс-полковника ГРУ рухнул

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей