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Украинская армия глубоко окопалась на Азовском побережье

Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua
продолжениеВ украинском кабмине установили елку-шатун
ВСУ ждет высадки российского десанта под Мариуполем

Объединенные силы, которые созданы вместо АТО в зоне конфликта в Донбассе, пополнились группировкой противодесантной обороны, которая должна отразить предполагаемую Киевом атаку войск РФ со стороны Азовского моря. Об этом сегодня сообщил командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Сейчас в военном отношении украинское побережье Азова надежно защищено. С целью недопущения вторжения противника со стороны акватории Азовского моря Объединенными силами проведен целый комплекс мероприятий по совершенствованию системы обороны на данном участке, повышению уровня боеспособности частей и подразделений, оперирующих на данном направлении", – цитирует военачальника "Интерфакс".

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Генерал-лейтенант отметил, что ОС наладили взаимодействие с Военно-морскими силами ВСУ, а также о поведал, чем будет заниматься новая группировка.

"С командованием ВМС ВС Украины налажено взаимодействие по вопросам обмена разведывательной информацией о воздушной, наземной и морской обстановке. Кроме того, в составе Объединенных сил создана группировка противодесантной обороны, задачами которой является усиление охраны морского побережья Азовского моря", – сообщил Наев.

Он добавил, что в портовом Мариуполе создана мощная линия обороны.

"Город надежно защищен и с суши, и с моря, и воздуха", – подчеркнул он.

Помимо этого командующий операцией в Донбассе подсчитал, сколько россиян воюет на стороне народных республик. По его данным, их аж 11 тыс. человек, которые состоят в "российских регулярны военных формированиях". Целых два армейских корпуса обнаружил украинец. "Руководящие должности данных формирований занимают кадровые офицеры и генералы Вооруженных сил РФ", – констатировал Наев.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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