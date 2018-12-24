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Российские телепередачи стали поводом для уголовного дела на Украине

Фото: www.globallookpress.com
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Служба безопасности Украины (СБУ) поймала преступника в Винницкой области: интернет-провайдера, который распространял на территории Незалежной запретный контент – российские телепрограммы. Возбуждено уголовное дело, отрапортовали в СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что частное предприятие без соответствующей лицензии Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания предоставляло своим абонентам программную услугу IPTV. Среди телеканалов, предлагаемых зрителям, были запрещены для трансляции на территории Украины российские пропагандистские каналы, в частности "Russia Today", – говорится в сообщении.

Впрочем, агенты СБУ встали на страже не только украинцев, которым российские передачи могли нанести моральный вред, но и самих российских телеканалов. В частности, они "задокументировали ретрансляцию провайдером ряда телевизионных каналов без соответствующих соглашений с владельцами авторских и смежных прав, в результате чего им нанесен ущерб в размере нескольких сотен тысяч гривен", заявили в СБУ.

В итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 176 Уголовного кодекса Украины – нарушение авторского права и смежных прав. За это виновные могут получить до шести лет тюремного заключения, сообщает телеканал "360".

В 2015 г. 115 средств массовой информации из России были лишены аккредитации на Украине. В их числе ВГТРК, "РЕН ТВ", "ТВ Центр", НТВ-ПЛЮС, телерадиокомпания "Звезда", "ТНТ-Телесеть", "Москва Медиа", РК Медиа, "Цифровое телевидение", "Национальная медиагруппа", ОРТ, "Наше Радио", "Украина.ру", РИА "Новости" и многие другие. В мае 2018 г. глава РИА "Новости Украина" Кирилл Вышинский был арестован. Десятки российских журналистов выдворены с Украины без объяснений.

Николай ВИКТОРОВ
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