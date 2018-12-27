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Российский журналист встретит Новый год в украинской тюрьме

Вышинский останется за решеткой еще на месяц

Главред РИА "Новости Украина" Кирилл Вышинский останется под стражей на 30 дней, постановил Херсонский городской суд. Таким образом, журналист пробудет в неволе до 27 января и встретит 2019-й год в кругу сокамерников, а не среди родных и близких, сообщил адвокат заключенного Игорь Мокин. 

"Срок содержания под стражей продлили на месяц, то есть до 27 января", – рассказал он ТАСС.

Напомним, Вышинского СБУ задержала в мае. Его обвиняют в госизмене и незаконном обороте оружия, за что журналист может лишиться свободы максимум на 15 лет.

Вначале его упрятали за решетку на 2 месяца, затем срок несколько раз продлевался. Сейчас главред новостного агентства находится в СИЗО Херсона. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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