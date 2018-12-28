Незалежная из кожи вон лезет в попытке угнаться за западными трендами, но лишь "теряет тапки"

C 11 января на Украине вступят в действие новые правки к Уголовному кодексу, касающиеся изнасилования и сексуального насилия. Теперь, если кто-то из супругов не дал согласия на исполнение своего интимного долга, он может отправить "обидчика" за решетку на 5-7 лет. При этом в документе не разъясняется, в какой форме должно быть дано это согласие.

По мнению юристов, новый закон только усложнит жизнь потерпевшим, а вот нечистым на руку шантажистам развяжет руки, пишет "Обозреватель". По информации издания, документ был принят, чтобы реализовать положения конвенции Совета Европы о предотвращении насилия против женщин и домашнего насилия. Инициатором законопроекта стала представитель Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко.

Депутаты по-разному оценивают принятый Радой закон – 10 парламентариев отказались дать свой комментарий порталу. Удивлены новым законопроектом и юристы. "Не представляю, как на практике все это может выглядеть. Мужчине придется каждый раз спрашивать у жены разрешение или оформить расписку на длительный срок? Думаю, этот закон на практике работать не будет", – считает адвокат Виталий Наум.

Его коллега Андрей Вареник уверен, что новые поправки могут даже усложнить жизнь потерпевшим. "Теперь... доказывать свою правоту придется обеим сторонам. Девушке, которая написала заявление, придется доказать, что она не давала согласия. И ее слова тут не пройдут", – пояснил Вареник.

Российский сенатор Алексей Пушков с иронией прокомментировал новый украинский законопроект в своем микроблоге Twitter: "Киевская власть, теряя тапки, гонится за Европой".