"Мы тоже европейцы?": прививка украинцам европейских ценностей вызвала недоумение в Сети

В борьбе за евроидентичность решили задействовать телевидение

Министерство информационной политики Украины подготовило социальные рекламные ролики, в которых жителям страны пытаются навязать европейский уклад.

По задумке ведомства, этот шаг поможет изменить "сознание людей в широком обществе". В опубликованном на YouТube видео граждан Незалежной призывают убирать экскременты за домашними питомцами, не оставлять мусор после пикников и вежливо вести себя на дорогах.

В Сети с иронией отнеслись к инициативе украинского министерства. "Похоже, что они не в своем уме", "Европа начинается с соблюдения законов, верховенства права. И с "верха". "Снизу" еще ни одна "европа" не начиналась", – написали интернет-пользователи.

Кое-кто усомнился в том, что в видео речь вообще идет о специфических европейских правилах: "Это не европейские ценности, это общечеловеческие, общие социальные, общие правила хорошего поведения", "у нас... тоже... убирают сами за собаками, так что получается мы тоже европейцы? а может Украинцам нужно показать ролики как у нас это делают, глядишь у них мозги закипят, они ведь не хотят ничего делать, что делают в России".

Нашлись и те, кто усомнился в эффективности подобной пропаганды: "Скорее европейцы гумно убирать перестанут, чем украинцы начнут)))". Создателям социальной рекламы посоветовали прибегнуть к более эффективному методу воздействия: "Зачем тратить деньги на ролики? Достаточно озвучить европейские штрафы и ввести их на Украине. Сразу станут европейцам", – решили в Сети. А один из пользователей горестно написал: "Украина свои ценности профукала, теперь принялась за европейские... Надолго ли ей их хватит.." (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).