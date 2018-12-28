Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Мы тоже европейцы?": прививка украинцам европейских ценностей вызвала недоумение в Сети

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПопытка Британии припугнуть РФ рассмешила американцев
В борьбе за евроидентичность решили задействовать телевидение

Министерство информационной политики Украины подготовило социальные рекламные ролики, в которых жителям страны пытаются навязать европейский уклад.

По задумке ведомства, этот шаг поможет изменить "сознание людей в широком обществе". В опубликованном на YouТube видео граждан Незалежной призывают убирать экскременты за домашними питомцами, не оставлять мусор после пикников и вежливо вести себя на дорогах.

В Сети с иронией отнеслись к инициативе украинского министерства. "Похоже, что они не в своем уме", "Европа начинается с соблюдения законов, верховенства права. И с "верха". "Снизу" еще ни одна "европа" не начиналась", – написали интернет-пользователи.

Кое-кто усомнился в том, что в видео речь вообще идет о специфических европейских правилах: "Это не европейские ценности, это общечеловеческие, общие социальные, общие правила хорошего поведения", "у нас... тоже... убирают сами за собаками, так что получается мы тоже европейцы? а может Украинцам нужно показать ролики как у нас это делают, глядишь у них мозги закипят, они ведь не хотят ничего делать, что делают в России".

Нашлись и те, кто усомнился в эффективности подобной пропаганды: "Скорее европейцы гумно убирать перестанут, чем украинцы начнут)))". Создателям социальной рекламы посоветовали прибегнуть к более эффективному методу воздействия: "Зачем тратить деньги на ролики? Достаточно озвучить европейские штрафы и ввести их на Украине. Сразу станут европейцам", – решили в Сети. А один из пользователей горестно написал: "Украина свои ценности профукала, теперь принялась за европейские... Надолго ли ей их хватит.." (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Крымский мост укрепляется

Путепровод становится все менее уязвимым

Юлию Скрипаль лишили самого дорогого

После отравления мир дочери экс-полковника ГРУ рухнул

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей