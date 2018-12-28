НАТО выставило против Черноморского флота исследовательскую посудину

Чтобы продемонстрировать свое военно-морское величие, Североатлантический альянс направил в Черное море гидрографический корабль, который умеет составлять и уточнять карты морского дна. Больше никто за Украину не вступился. Американская пресса в связи с этим назвала "пустышкой" все грозные заявления западных политиков по поводу инцидента в Керченском проливе.



На прошлой неделе в порт Одессы прибыло разведывательное судно "Эхо" (HMS Echo) Военно-морского флота Великобритании. Его появление в Черном море должно было стать ответом на "агрессивные действия" России. Однако это гидрографическое судно способно выполнять лишь научные задачи, отмечает издание The National Interest.

Все его вооружение – это две пушки калибра 20 мм и несколько пулеметов. Корабль вооружен даже легче, чем украинские катера, задержанные 25 ноября российскими пограничниками у Крымского моста.

Комментируя прибытие "Эха" в Одессу, министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон заявлял, что этот шаг станет предупреждением для России. Он также означает, что Украина "может рассчитывать на надежного партнера в лице Великобритании". Но журналисты издания сомневаются в том, что данный корабль, лишенный тяжелого вооружения, сможет противостоять массированной атаке. В случае стычки он пойдет ко дну после первого же попадания.

Отправка научно-разведывательного судна в качестве боевой поддержки ВМС Украины является откровенным издевательством. Больше ни одного корабля НАТО на помощь Киеву не отправило. Таким образом, Запад лишь на словах демонстрирует политическую решимость, но на деле все это оказывается не более чем пустыми обещаниями, указано в статье.

Такой же мнимой поддержкой был и состоявшийся в начале декабря полет разведывательного самолета ВВС США OC-135 над Украиной. В Пентагоне заявили, что полет призван "подтвердить верность США Украине и другим странам-партнерам", но на самом деле воздушное судно пролетело по глубоким тылам, на весьма далеком расстоянии от Донбасса и Крыма.

HMS Echo 18 декабря прошел через Босфорский пролив и взял курс на Одессу. Утром следующего дня он прибыл в одесский порт и пришвартовался у понтонного причала одноименного яхт-клуба. По плану корабль должен был прибыть в Одессу в 2019 году. Однако после инцидента в Керченcком проливе его отправили в Черное море раньше. В оборонном ведомстве Великобритании пояснили, что корабль теперь будет регулярно заходить в Черное море.

Двадцать пятого ноября три украинских военных корабля устроили провокацию в Керченском проливе. Они незаконно пересекли государственную границу и, игнорируя предупреждения, устремились к Крымскому мосту. Нарушители были задержаны катерами пограничной службы ФСБ России. Украинские моряки впоследствии были арестованы по решению суда. Киев обвинил Москву в агрессивных действиях и на месяц ввел военное положение в десяти регионах страны.