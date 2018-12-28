Ненависть Незалежной к российскому президенту достигла абсурда

Журналист из Египта Момен Мохтар стал персоной нон-грата на Украине из-за того, что назвал своего сына Путиным.

Украинское посольство в Каире в 2017 г. не выдало визу репортеру, заявив, что пребывание в стране человека, назвавшего своего малыша в честь российского лидера, нежелательно.

По словам Мохтара, сначала ему не объяснили причину отказа в выдаче визы – она выяснилась через неделю, когда его коллегу пригласили на торжественный прием в честь Дня независимости Украины. Генконсул Украины тогда заявил, что Момен Мохтар попал в черный список из-за имени своего сына.

Более того, с момента рождения мальчика на египетского журналиста посыпались угрозы в соцсетях: отцу и сыну грозили смертью и расправой. Теперь журналист боится, что на Украине его жизни всегда будет грозить опасность, даже если его имя вычеркнут из черного списка.

"Я никогда не поеду на Украину. Это радикалы с Украины писали мне сообщения, полные гнева и угроз. Боюсь, если кто-то узнает, что я отец Путина, – меня ждет расправа", – рассказал Момен телеканалу "360".

Путин Момен родился в 2016 году. Его отец и мать не скрывают своего восхищения российским президентом, поэтому и выбрали такое необычное имя для малыша.