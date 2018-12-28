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Никакого пюре: украинцев призвали есть в Новый год тыкву и горошек

Фото: pixabay.com
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Жителям Незалежной Минздрав предложил отказаться от жирной пищи

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун посоветовала украинцам не готовить картофельного пюре или жаркое на новогодний стол, а заменить эти блюда овощами и другими корнеплодами. С ее точки зрения, они и проще готовятся, и полезнее для организма.

"Картошка не вредна, но пюре на молоке или сметане – это лишние калории, тяжесть в желудке, да и подгадать время, когда пюре сделать, непросто. Поэтому выберем более простую замену", – написала американка в своем Facebook.

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В качестве альтернативы она советует остановиться на зеленом горошке, поскольку его не надо ни чистить, ни резать. Пани Супрун предложила жителям Незалежной испечь тыкву, сельдерей, морковь и пастернак.

Коснулась она и темы напитков.

"За праздничным столом не забывайте запивать пищу водой, когда хочется запить. Не алкоголем, не кофе и не сладкими газированными напитками! Только вода или чай или травяной чай помогут нам получить нужную жидкость и не привнесут лишнего, например, сахаров, или не вызовут преждевременную эвакуацию пищи из желудка", – живописала гражданка США.

Не будем акцентировать внимание на "эвакуации пищи", но зададимся вопросом: а где же компот?! Пани Супрун, ни один украинский новогодний стол не может обойтись без глечика с компотом.

Ну и конечно, населению отказали в спиртном, так как "не существует безопасной дозы". Впрочем, красное вино таки оставили.

Пару днями ранее и.о. предложила приготовить к праздничному столу на Новый год борщ, а в оливье – спасибо, оставила – вместе с отварным мясом положить скумбрию.

Пожалуй, самый показательный комментарий к постам американки такой: "Дорогая госпожа Ульяна, пастернак для части украинцев это писатель, для остальных не пойми что. Ну 2 процента видели этот красивый овощ".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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