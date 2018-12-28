Однако это не спасает от пристального внимания пограничников

Вслед за прекращением военного режима на Украине были сняты и другие ограничения. В частности, теперь двери открыты для граждан РФ от 16 до 60 лет.

Правда, это обстоятельство не гарантирует прохождение погранконтроля. Тщательные проверки на границе с Незалежной продолжаются, предупредил пресс-секретарь украинской Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Военное положение не продлили – значит, угроза вторжения российских войск снизилась. Тем не менее вопрос обеспечения безопасности на границе по-прежнему актуален", – рассказал он "Гордону", добавив, что повышенное внимание со стороны службы уделяется абсолютно всем иностранцам, особенно гостям из группы риска, куда входят 70 государств. По понятным причинам наша страна возглавляет этот список.

"Россия тут на первом месте. Запрет на въезд мужчинам из РФ снят. Но Госпогранслужба продолжает проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита на Украину. После этого принимается решение о целесообразности их въезда в нашу страну", – уточнил собеседник интернет-издания, добавив, что, кроме загранпаспорта, у наших соотечественников могут попросить другие документы, в которых засвидетельствована цель визита.

"Например, если человек едет на Украину для участия в каких-то культурных или спортивных мероприятиях и никогда не нарушал украинское законодательство при въезде в оккупированный Крым, то мы принимаем положительное решение. Законодательство не менялось ни до военного положения, ни после него", – заключил спикер погранслужбы, отметив, что россияне проверяются дотошно, учитывая угрозы из РФ.

Въезд для мужчин из нашей страны был закрыт 30 ноября, спустя 4 дня после введения военного положения в приграничных регионах Украины. Таким образом глава Незалежной Петр Порошенко использовал в своих интересах Керченский конфликт, который разразился накануне, напоминает EG.RU.