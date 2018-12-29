В Раде призвали не накалять обстановку

Воинственные предложения некоторых представителей Незалежной пришлись по вкусу далеко не всем.

Очередной поход в Керченский пролив, которым Киев грозит уже несколько дней, признали неуместным. С призывом не обострять ситуацию выступил лидер украинской партии "Народный контроль", депутат Рады Дмитрий Добродомов. Он предложил соотечественникам задуматься о последствиях, прежде чем посылать к Крымскому мосту корабли.

"Надо понимать: мы имеем право прохода, но уместно ли это делать – большой знак вопроса. Потому что мы прекрасно понимаем, какой будет реакция нашего агрессивного соседа. Я не уверен, что нужно таким образом напрягать ситуацию", – с тревогой сказал он в эфире телеканала NEWSONE.

Ранее с провокационными заявлениями выступили секретарь СНБО Украины Александр Турчинов и министр обороны Незалежной Степан Полторак. К угрозам присоединился и замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко. Он пообещал, что походы украинских кораблей в Керченский пролив продолжатся, дабы "не дать сделать Азовское море российским", отмечает РИА ФАН.

Конфликт в проливе произошел 25 ноября, когда корабли Украины нарушили российскую границу и зашли в закрытую акваторию. Суда опасно маневрировали, экипажи игнорировали требования наших пограничников, напоминает сайт телеканала "360". В результате корабли задержали, а моряков арестовали.