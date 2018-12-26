Украинские командиры останутся в московском СИЗО

Срок ареста военных Незалежной закончится 24 января 2019-го

Верховный суд Крыма отказался отпустить на свободу старшину 1 статьи Олега Мельничука и старшего лейтенанта Богдана Небылицу 26 декабря, отклонив их апелляцию.

Командиры буксира "Яны Капу" и бронекатера "Никополь" сейчас находятся в столичном "Лефортово", но участвовали в заседании по видео-конференц-связи.

Как передает агентство "Интерфакс", сотрудники ВМС Украины считают себя военнопленными.