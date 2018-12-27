Украина ничего не получит за украденный "Норд"

Судно не имеет документов и к тому же провоняло тухлой рыбой

Аукцион по продаже российского рыболовецкого судна, которое было задержано украинской погранслужбой весной этого года, вновь провалился – приобрести лот желающих не нашлось. Пустить сейнер с молотка у украинцев и в дальнейшем вряд ли получится, говорят специалисты.



Повторные торги, которые организовало Национальное агентство Украины по возврату активов (АРМА), не состоялись из-за отсутствия покупателей, передает НСН. Не помогла и скидка в 10% от первоначальной цены. Последняя цена лота составила 1,47 млн грн (около $52,5 тыс.), тогда как на первый аукцион "Норд" выставляли за почти 1,63 млн грн (около $58 тысяч). Всего на участие в торгах было подано 12 заявок, однако все они были отклонены организатором аукциона.

По словам российского капитана дальнего плавания Алексея Малафеева, украинская затея с торгами изначально была обречена на провал. Найти покупателей Киев не сможет ни при каких обстоятельствах.

"Это небольшой сейнер, довольно специализированное судно, именно рыболовецкое, которое уже использовалось. Оно не может быть использовано для других целей. Там стоит запах, определенное оборудование. Поэтому первая причина, по которой не состоялись торги, – это стоимость. Второе: нужен покупатель, который занимается именно ловом рыбы и использует судно именно этой категории", – пояснил эксперт.

Кроме того, по словам Малафеева, судно долгое время стояло без дела, и в его трюме гнили остатки рыбы. "Купив этот пароходик, в него нужно очень много еще вложить. Его нужно будет чистить, мыть, травить, красить. Сумму комментировать бесполезно, потому что нужно смотреть состояние и год выпуска этого судна, было ли оно в авариях, в ремонте. Любое судно имеет такие этапы жизни, как доковый осмотр, средний ремонт, капитальный ремонт, замена оборудования. Оно может выйти в копеечку", – рассказал капитан.

Однако самая главная причина отсутствия всякого спроса на судно состоит в том, что оно спорное, то есть "не имеет документов принадлежности". Изначально корабль был российским, но украинские власти его конфисковали. Москва это решение не признает. То есть покупатель судна, даже заплатив минимальные деньги, вынужден будет поставить его на прикол: к сейнеру все равно будут претензии либо с российской, либо с украинской стороны, и нормально работать ему не дадут – не только на морской границе России с Украиной, но и во внутренних водоемах. Едва ли кто-то захочет связываться с настолько проблемным имуществом.

В марте 2018 г. Государственная пограничная служба Украины задержала в Азовском море рыболовецкий сейнер "Норд" с экипажем, состоявшим из десяти граждан РФ. Капитану Владимиру Горбенко предъявили обвинения в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины, а также в незаконном вылове рыбы. Он по-прежнему удерживается на Украине. Остальных членов экипажа удалось 30 октября обменять на украинских моряков с судна, задержанного за незаконную ловлю камбалы у побережья Крыма.