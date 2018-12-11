Киев сделал скидку на захваченный "Норд"

Украинские власти снова выставили на торги российский корабль

На захваченное государевыми пиратами Незалежной рыболовецкое судно "Норд", приписанное к порту Керчи, во второй раз объявлен аукцион. Торги назначены Национальным агентством Украины по возврату активов на 26 декабря 2018 г., первоначальная стартовая цена снижена на 10%.

Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает портал Минюста Незалежной.



"Согласно правилам проведения торгов, АРМА снова выставила лот со снижением цены, что существенно увеличит внимание со стороны покупателей к судну. OpenMarket – это открытые и безопасные торги, в которых может принять участие каждый. Поэтому не упустите такую возможность", – цитирует пресс-служба министерства юстиции директора госпредприятия "Система электронных торгов арестованного имущества", которое занимается продажей судна, Виктора Вишнева.

Как следует из сообщения, стартовая цена керченского сейнера, построенного в 1989 г. в Азове (Ростовская область), составляет 1,46 млн гривен (свыше $52 тыс). Чтобы принять участие в торгах, покупатель должен внести гарантийный взнос, который возвращается ему в случае проигрыша, в 101 636 гривен ($3,6 тыс).

Напомним, объявленный ранее аукцион по продаже, как его назвали в Минюсте, "скандального сейнера "Норд"", успешно провалился 7 ноября. Не иначе, мистически грохнула из пушки "Аврора". Тем не менее, всего поступило 12 заявок, но они все по неизвестным причинам были отклонены организатором торгов.

Тогда начальная стоимость лота составляла почти 1,63 млн гривен (более $58 тыс).

Интересно будет наблюдать, у кого на Украине перед самым Новым годом появятся лишние почти полтора миллиона гривен на судно, которому впредь опасно приближаться к российской границе, хоть в Черном, хоть в Азовском море.

Не лишне отметить, что вся нынешняя ситуация в регионе с проходами кораблей под Крымским мостом стала следствием именно из-за захвата украинскими пограничниками "Норда" 25 марта текущего года. После этого российская Погранслужба стала более внимательно досматривать корабли следующие маршрутом из/в порты Незалежной на азовских берегах.

