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Лукашенко предпочел НАТО украинским "отмороженным нацменам"

Петр Порошенко и Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Белорусский лидер жестко высказался о ситуации на Украине

Президент Незалежной Петр Порошенко отверг предложение коллеги из Белоруссии помочь контролировать российско-украинскую границу в районе Донбасса из-за якобы промосковской позиции Александра Лукашенко. Об этом сегодня журналистам рассказал сам Батька.

"Я уже готов был как пограничник стать на той границе, учитывая, что ко мне нормально русские люди относятся и украинцы, и выборы там провести по минскому соглашению... Что вы думаете? Те, кому надо прекратить эту войну, прежде всего Порошенко и украинцам, сами начали это отвергать. Мотивацию нашли: Лукашенко пророссийский", – цитирует "Интерфакс" белорусского лидера.

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Также он заметил, что в Незалежной опасаться надо не присутствия Североатлантического альянса, а местных националистов.

"Чем дальше – тем хуже. Скажу свою позицию: все боятся, что там будет НАТО. Я недавно Владимиру Владимировичу (Путину) сказал, что мы с тобой скоро господа будем просить, чтобы там была НАТО, а не отмороженные нацмены с ружьем. Вот до чего мы можем довести (ситуацию в зоне вооруженного конфликта)", – сказал Лукашенко.

По его мнению, необходимо не допустить, чтобы у националистов появилось ракетное вооружение на фоне планов США выхода из договора о РСМД.

"Теперь представьте, что у меня под Гомелем будут стоять ракеты с ядерными боеголовками, а у вас под Ростовом. Мы что, этого хотели? Поэтому пока не поздно, надо башку в руки взять и что-то сделать, чтобы это прекратить", – заявил президент.

Кроме того, Александр Григорьевич убежден, что он лучше всех, даже лучше руководства РФ, знает, что происходит в Донбассе. Он сокрушен гибелью мирного славянского населения.

"Я знаю, что происходит. За что гибнут дети и старики, женщины? Ведь мужики там воюют где-то... Но дети чего гибнут, они в чем виноваты? Вот из чего исходит моя позиция. И нам ли – славянам – воевать здесь. Мы же на одно лицо, мы одни и те же люди", – приводит слова главы государства агентство "БЕЛТА".

Лукашенко подчеркнул, что очень хорошо знает украинцев, поскольку служил на Украине, а те приезжали работать в Белоруссию. Он призвал российские телеканалы не говорить, что представители Незалежной "плохие".

В конце октября на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила в Минске, Лукашенко говорил, что Белоруссия готова взять на себя "ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов на Донбассе", подтвердив юрисдикцию региона Киеву.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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