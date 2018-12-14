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Порошенко вымаливает у Запада "азовские санкции"

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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На фоне брюссельского фиаско лидер Незалежной анонсирует новые ограничения за Керченский инцидент

Президент Украины Петр Порошенко, который в течение двух дней пытался уговорить своих друзей из Старого Света о введении в адрес России новых санкций за собственную провокацию в Черном море, решил обнадежить украинский электорат некими будущими антироссийскими наказаниями. Лидер нации упорно и методично называет их "азовским пакетом санкций".

Однако, судя по всему, даже если они и зреют в умах уставших от киевского нытья европейцев, до Нового года очередного кнута для Москвы уже не будет. А время завершения полувоенного положения близится к концу. Поэтому до новогоднего стола Петр Алексеевич будет вбивать в головы будущим избирателям эту азовскую мантру с мифическими успехами давления на Кремль.

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"Важный результат – Европейский совет принял политическое решение о продлении секторальных санкций против российского агрессора за полное игнорирование минских договоренностей", – написал в Facebook пан Порошенко после завершения своего вояжа в Брюссель.

Он отметил "единство и солидарность Евросоюза в противодействии российской агрессии в отношении Украины", которые удается сохранять уже столько лет (в общем, с 2014 г.). А европейское единение "обеспечивает санкционное давление на Кремль".

"Следующим шагом должно стать введение "азовского пакета санкций", – считает украинский лидер.

По его словам, за два дня переговоров ему удалось "обеспечить решение Евросовета" о поддержке Киева "в связи с откровенно агрессивными действиями российской стороны в районе Азово-Керченской акватории". В решении ЕС и в дискуссии с лидерами союза на заданную тему он увидел "хорошую основу для процесса разработки новых санкций, чтобы акт агрессии России против Украины был справедливо и строго наказан".

"Сегодня весь цивилизованный мир встал на поддержку Украины в ее стремлении восстановить суверенитет и территориальную целостность, а также обеспечить экономический рост и процветание", – резюмировал украинский глава.

Напомним, накануне ЕС продлил экономические санкции в отношении России на очередные полгода. Как объяснил президент Евросовета Дональд Туск, связано это с нулевым прогрессом в реализации минских соглашений.

Между тем украинские СМИ уже подсчитали цену вояжа пана Порошенко в Брюссель, который состоялся 12-13 декабря. По данным "Корреспондента", авиаперелет делегации Незалежной во главе с президентом составил почти 1,4 млн гривен.

Чтобы в дальнейшем оправдаться за бессмысленные визиты к кураторам на Западе и таки введение новых ограничительных мер в отношении России, вероятно, Петру Алексеевичу в срочном порядке нужно придумывать еще какой-нибудь "боевой" кульбит у границ РФ.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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