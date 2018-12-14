Нибиру
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Украину и страны Восточной Европы ждало горькое разочарование после саммита в Брюсселе.
В итоговом заявлении нет ни слова о введении новых санкций против России из-за украинской провокации, которых так жаждали Незалежная, Польша, Эстония и Литва. Большая часть стран ЕС не поддержала дополнительные ограничения в отношении Москвы.
Как отмечается в документе, Европейский совет крайне обеспокоен "в связи с эскалацией ситуации в Керченском проливе и Азовском море и нарушениями международного права Россией". Вместе с тем в заявлении говорится о дальнейшей поддержке "пострадавших районов Украины", пишет "Царьград". Однако о наказании России за вторжение украинских кораблей европейцы так и не смогли договориться.
После того как суда Незалежной нарушили границу РФ и не реагировали на требования пограничников, их задержали, напоминает URA.RU. Украинские моряки арестованы.
Как стало известно ранее, Евросоюз продлил экономические санкции против России еще на полгода, сославшись на якобы невыполнение минских соглашений.
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