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ЕС пролонгировал антироссийские санкции еще на шесть месяцев. Об этом сообщил председатель политического объединения Дональд Туск.
"Решение: ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, учитывая нулевой прогресс в реализации Минских соглашений", — написал политик в своем микроблоке в Twitter.
Decision: EU unanimously prolongs economic sanctions against Russia given zero progress in implementation of Minsk agreements.— Donald Tusk (@eucopresident) 13 декабря 2018 г.
Предыдущий пакет ограничительных мер был введен по той же причине. Брюссель начал душить Москву санкциями на фоне украинского конфликта и присоединения к нашей стране Крыма.
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