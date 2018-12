ЕС пролонгировал антироссийские санкции еще на шесть месяцев. Об этом сообщил председатель политического объединения Дональд Туск.

"Решение: ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, учитывая нулевой прогресс в реализации Минских соглашений", — написал политик в своем микроблоке в Twitter.

Decision: EU unanimously prolongs economic sanctions against Russia given zero progress in implementation of Minsk agreements.