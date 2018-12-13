Угрозы европейских политиков оправдались

ЕС пролонгировал антироссийские санкции еще на шесть месяцев. Об этом сообщил председатель политического объединения Дональд Туск.

"Решение: ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, учитывая нулевой прогресс в реализации Минских соглашений", — написал политик в своем микроблоке в Twitter.

Decision: EU unanimously prolongs economic sanctions against Russia given zero progress in implementation of Minsk agreements. — Donald Tusk (@eucopresident) 13 декабря 2018 г.

Предыдущий пакет ограничительных мер был введен по той же причине. Брюссель начал душить Москву санкциями на фоне украинского конфликта и присоединения к нашей стране Крыма.