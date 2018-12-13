Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Евросоюз продлил санкционную войну против России

Фото: www.globallookpress.com
Угрозы европейских политиков оправдались

ЕС пролонгировал антироссийские санкции еще на шесть месяцев. Об этом сообщил председатель политического объединения Дональд Туск.

"Решение: ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, учитывая нулевой прогресс в реализации Минских соглашений", — написал политик в своем микроблоке в Twitter. 

Предыдущий пакет ограничительных мер был введен по той же причине. Брюссель начал душить Москву санкциями на фоне украинского конфликта и присоединения к нашей стране Крыма.   

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

США испугались силы России и Китая

В Соединенных Штатах предупредили мир о катастрофе в случае господства Москвы и Пекина

Европейцы заявили об остановке "Северного потока - 2"

В своей резолюции ЕП вторит США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей