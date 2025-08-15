Страдающая от болезни Мельникова вышла в свет - свежее фото

Болезнь изменила до неузнаваемости: Мельникова вышла в свет и поразила народ
Анастасия Мельникова. Кадр: соцсети
Все помнят красавицу из "Улиц разбитых фонарей"

На прощании с Иваном Краско в Санкт-Петербурге 13 августа присутствовала и актриса Анастасия Мельникова. Звезда "Улиц разбитых фонарей" выступила у гроба с речью, назвав актера своим наставником и поблагодарив судьбу за возможность быть рядом с ним в жизни и в последние минуты. Знаменитость не смогла сдержать слез.

Однако многих гостей церемонии и комментаторов в соцсетях потряс не только момент прощания, но и сам внешний вид Мельниковой. За последние годы болезнь изменила ее до неузнаваемости – от прежней телезвезды, по мнению пораженных россиян, почти ничего не осталось. Артистка сильно располнела из-за препаратов.

Как призналась сама актриса в недавних интервью, она долго не говорила о проблемах со здоровьем, а потом столкнулась с травлей из-за внешнего вида. В итоге стало известно, что она проходила курс гормональной терапии, пережила несколько операций и даже временно передвигалась в инвалидной коляске.

Точную природу болезни знаменитость не раскрывает, но открыто говорит о сложностях, с которыми сталкивается, и о своем желании жить дальше и хорошо выглядеть. По ее словам, она делает все возможное, чтобы сохранить себя в нормальном эмоциональном состоянии и не собирается превращать болезнь в трагедию.

К слову, ранее стало известно о громком скандале на похоронах советской звезды.

Источник: Telegram-канал "Немалахов" ✓ Надежный источник
