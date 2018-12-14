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ЕС признает конфликт в Керченском проливе провокацией Украины

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Европейцы устали ссориться с Россией из-за Незалежной

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин уверен, что Евросоюз не считает нужным применить санкции против России из-за случившегося в Керченском проливе.

"У ЕС уже давно существует фактор усталости от Украины как таковой. Если Порошенко ожидал от своих кураторов и опекунов какой-то защиты, выраженной в конкретных жестких действиях, то он ее не получил", – сказал Бредихин в комментарии RT.

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Эксперт напомнил, что хотя ряд европейских политиков обвинили в случившемся Москву, антироссийские санкции так и не были введены. "В ЕС уже давно есть понимание, что из-за Украины с Россией ссориться не стоит", – подчеркнул Бредихин.

Как считает политолог, в Европе понимают, что инцидент в акватории Азовского моря был спровоцирован Украиной и что Россия вынуждена была на него отреагировать.

Однако осудить действия Киева Брюссель не может, поскольку Вашингтон настаивает на том, что Незалежную надо защищать всеми способами, отметил эксперт.

Кроме того, Евросоюз опасается вводить санкции против Украины, так как Киев может просто отказаться от платежей по кредитам, взятым у МВФ и ЕС. "Против Украины какие-то санкционные методы применяться не будут. Здесь весьма однобокая позиция по данному инструменту", – признал Бредихин. 

Ранее СМИ сообщили, что большинство европейских государств считают непродуктивными новые санкции против РФ из-за столкновения в Керченском проливе.

Валентина МАЙОРОВА
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