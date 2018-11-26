Лидер партии "Батькивщина" сорвала выступление президента Незалежной

Украинский лидер удрал с экстренного заседания, на котором должен был объявить введение военного положения в стране. До исчезновения Петр Порошенко примерно час проторчал в парламенте. Однако предпочел высказаться на другой площадке, где ему не смогли помешать ни лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, ни "предводитель" Радикальной партии Олег Ляшко.

"Петр Порошенко был в Раде. Прождал час, чтобы выступить с трибуны Рады. Но поскольку Ляшко и Тимошенко блокировали работу, он поехал и записал обращение в Facebook", – сдали президента представители фракции "Блок Петра Порошенко", цитирует "Украинская правда".

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О побеге главы государства также заявила зампред Рады Оксана Сыроид. Она подчеркнула, что законодатели с нетерпением ждали Петра Алексеевича.

"Мы хотели пообщаться с президентом. Президент сбежал. Он не видел необходимости общаться с председателями фракций и просто убежал от общения. Он был в кабинете председателя Верховной Рады [Андрея Парубия]. Должен был выступать в парламенте", – передает слова Сыроид Gazeta.ua.

Сегодня, 26 ноября, парламентарии собрались, чтобы утвердить указ президента о введении военного положения на Украине. Но не сложилось. Заблокировавшие трибуну депутаты потребовали разъяснений. Затем народные избранники ушли на перерыв.

Впрочем, до их решения в Незалежной будет объявлен 30-дневный режим ВП. Он вступит в силу утром 28 ноября, уточняет "Царьград". Срок, по словам Порошенко, обусловлен выборами. Чтобы не помешать событию, которое состоится в следующем году 31 марта, военный режим продлится всего 30 дней.