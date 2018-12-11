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Цена на импортный газ на Украине рекордно взлетела

Фото: www.globallookpress.com
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На Украине в ноябре текущего года средняя цена на импортный газ составила рекордных $339,21 за 1 тыс. куб. м, месяцем ранее голубое топливо обходилось Киеву примерно в $323 за тысячу кубов.

Об этом говорится в крохотном сообщении на сайте Министерства экономического развития и торговли.

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"Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 ноября 2018 г., которая составляет 9471,93 гривны, или $339,21 за 1 тыс. куб.", – следует из текста Минэкономразвития.

Как отмечают ряд украинских СМИ, впервые с апреля нынешнего года средняя цена импортного голубого топлива в сентябре превысила $300 за одну тысячу кубов. То есть стоимость газа для Незалежной уже второй месяц кряду неудержимо ползет вверх.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман обещал, что цена на газ для населения не будет повышаться до конца текущего отопительного сезона. Но не тут-то было. Сегодня стало известно, что сразу в нескольких регионах страны Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в области энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), подняла тарифы для простых украинцев на отопление сразу шести теплокоммунэнерго с 1 января 2019 г. в среднем на 10-21% именно в связи с повышением стоимости голубого топлива.

По данным УНИАН, жертвами энергетической независимости от России стали жители Винницкой, Хмельницкой, Ровненской, Черкасской областей. Здесь предприятия теплокоммунэнерго повысили цены от 10 до 21%. Накануне НКРЭКУ увеличило тарифы для "Киевтеплоэнерго" на производство тепла для населения на 22,7%.

Однако население не особо и торопится расплачиваться за коммуналку, поскольку у людей катастрофически не хватает денег. Об этом сегодня заявил лидер движения "Украинский выбор – право народа", представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук. По его словам, до ручки страну довели еврореформы – население обнищало настолько, что не в состоянии расплачиваться за коммунальные платежи.

"Госстат констатирует: к началу ноября задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги достигла 39,9 млрд гривен. Взвинчивая по указке МВФ цену голубого топлива, правительство не могло не отдавать себе отчета в том, что для ставших нищими украинцев суммы в платежках окажутся заоблачными", – написал Медведчук в своем Facebook.

Он считает, что основное достижение постмайданных реформаторов – это развал коммунального хозяйства Незалежной и "беспрецедентный кризис неплатежей".

"Таких огромных долгов за "коммуналку" страна еще не видела. Но отказываться от политики тарифного геноцида власть не намерена", – констатирует политик.

И вот интересно, об этом ли мечтали поклонники Майдана зимой 2014 г. и как скоро украинцы последуют за французами в оранжевых жилетах. Или на этот атрибут местные олигархи пожалеют в данных условиях свои капиталы.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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