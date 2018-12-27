Австрия поверила в "Северный поток-2"

На Украине тоже начинают понимать, что газопровод скоро станет реальностью

Вена поддерживает проект "Северный поток-2" и верит, что он будет запущен в срок. Об этом заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

"Самым перспективным начинанием в рамках нашего энергетического партнерства с Австрией, конечно, является "Северный поток-2", – отметил дипломат в беседе с РИА "Новости". Он напомнил, что по дну Балтийского моря уже проложено более 300 км газопровода. При этом австрийская компания является соинвестором проекта и регулярно вносит требуемые для строительства суммы.

"В успешную реализацию этого проекта здесь верят", – подчеркнул посол.

Поверили в "Северный поток-2" и на Украине. В частности, дипломат, глава фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко не сомневается, что газопровод будет построен. В связи с этим он призвал Киев уже сейчас задуматься о выстраивании отношений с зарубежными партнерами. К примеру, наивно рассчитывать, что Берлин поступится своими интересами и откажется от сотрудничества с Москвой.

"Германия производит гораздо больше, чем может сама потреблять, и ей надо где-то это продавать. При этом Германия производит чрезвычайно качественный и дорогой продукт, поэтому не все могут купить его. А у России деньги есть, поэтому для Германии она – ключевой партнер", – приводит "Главред" слова Яременко.

Дипломат указал, что сейчас Киев пытается уговорить Германию и ЕС отказаться от поддержки "Северного потока-2" и усилить санкции против России, и в то же время одобряет давление США на Германию. Но такая политика до добра не доведет.

"Так не будет. Нам придется выбирать между партнерами и их интересами, а это очень непростой выбор", – резюмировал Яременко.

Две нитки газопровода "Северный поток-2" общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год напрямую свяжут РФ и Германию по дну Балтийского моря. Украина выступает против проекта, поскольку из-за него она останется без значительной доли дохода за транзит российского топлива в Европу.