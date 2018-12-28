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Киев пожаловался на "Северный поток"

Фото: www.globallookpress.com
Из-за российского газопровода Незалежная лишилась доли транзита

В "Нафтогазе" заявили о снижении нагрузки на газотранспортную систему (ГТС) Украины. За каких-то 9 месяцев транзит упал на 7%, до 65,4 млрд куб. метров.

В свой неудаче газовая компания Незалежной обвинила "Северный поток".

"Одним из главных факторов уменьшения объемов транзита через украинскую ГТС является увеличение объемов транзита российского газа в Европу по трубопроводу Nord Stream – OPA", – сказано в заявлении "Нафтогаза".

Между тем в дома самих украинцев в течение того же времени пришло на целый процент больше голубого топлива. В компании это объяснили увеличением использования сырья. 

"Северный поток – 1" – газовая магистраль, которая протянулась по дну Балтики и соединяет Россию и Германию. Он вводился в эксплуатацию поэтапно: в 2011 и 2012 году. Протяженность газопровода – 1 тыс. 224 километра. Его мощность 62 млрд куб. метров. Компанией-оператором самой длинной топливной магистрали является Nord Stream AG.

Оксана ПОДТУРКИНА
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