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"Северный поток-2" достроят: в ЕС отказались слушаться Трампа

Фото: www.globallookpress.com
Угрозы США не сломили европейцев

Евросоюз не собирается прислушиваться к США, когда дело касается его энергообеспечения. Только европейцы могут решать, нужен им газопровод "Северный поток-2" или нет. Об этом четко заявил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер.

"Я никогда не был большим сторонником "Северного потока – 2", но правда в том, что трубопровод давно строится и его уже нельзя просто взять и остановить", – подчеркнул Эттингер в интервью Der Spiegel.

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Он дал понять, что Европа могла бы запретить реализацию проекта, но пожелания президента США Дональда Трампа и тем более шантаж с его стороны не являются основанием для этого.

"Угрозы Трампа вообще не повод для подобного решения", – указал еврокомиссар.

Он отметил, что в настоящее время для Еврокомиссии важно, чтобы РФ и Украина "заключили честное соглашение" о транзите газа в Европу с использованием трубопроводной сети через территорию Незалежной и после запуска "Северного потока-2".

Две параллельных нитки газопровода "Северный поток – 2" общей пропускной способностью в 55 млрд куб. м газа в год планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено уже более 300 км труб. США являются противником проекта и неоднократно требовали от ЕС запретить строительство.

Николай ВИКТОРОВ
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