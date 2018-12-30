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"Нафтогаз" нашел способ помешать "Северному потоку - 2"

"Северный поток" в Германии. Фото: globallookpress.com
В украинской компании рассказали о новых претензиях к "Газпрому"

"Нафтогаз Украины" планирует начать новую судебную тяжбу с "Газпромом" в надежде вытрясти с российского концерна еще 2,1 млрд долларов. Причем денег оказалось недостаточно, чтобы утолить аппетит украинской компании.

По словам главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, в качестве компенсации украинская сторона хочет добиться решения суда об аресте европейских активов "Газпрома". Прежде всего речь идет об акциях компаний, которые владеют "Северным потоком", "Северным потоком – 2" и "Голубым потоком".

"Поскольку Газпром по политическим причинам отказывается платить остальное – мы последовательно арестовываем его активы в Европе, в частности акции компаний, которые владеют "Северным потоком", "Северным потоком – 2" и "Голубым потоком".

Заплатить все равно придется, мы не отступим", – поделился мыслями об итогах уходящего года Коболев в колонке издания "Экономическая правда".

Он также напомнил о том, что Дания так и не выдала разрешение на строительство второй нити газопровода, а в декабре палата представителей Конгресса США и Европарламент приняли резолюции против проекта.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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