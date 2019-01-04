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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что "Северный поток – 2" является "убийцей" для Украины.
По его словам, после введения газопровода в эксплуатацию Киев потеряет значительную часть доходов, а также гарантию защиты от якобы растущей российской агрессии. Поляк подчеркнул, что в Европе пока нет единого мнения по российскому проекту, однако он призвал немедленно прекратить его строительство.
"Мы очень поддерживаем позицию Евросоюза. Но Германия и Австрия борются с новыми и новыми обманными маневрами и хотят исключений для "Северного потока – 2", поэтому у нас до сих пор нет общего европейского мнения", – цитирует Чапутовича издание Handelsblatt.
В интервью министр также предложил назначить спецпосланника Генерального секретаря ООН по Украине и потребовал от ЕС прислушиваться к советам США.
Две параллельных нитки газопровода "Северный поток – 2" общей пропускной способностью 55 млрд куб. м газа в год планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено уже более 300 км труб. США являются противником проекта и неоднократно требовали от ЕС запретить строительство.
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