Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Варшава встала на защиту Киева от "Северного потока - 2"

Фото: www.globallookpress.com
Поляки призвали прислушаться к США и немедленно закрыть российский газопровод

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что "Северный поток – 2" является "убийцей" для Украины.

По его словам, после введения газопровода в эксплуатацию Киев потеряет значительную часть доходов, а также гарантию защиты от якобы растущей российской агрессии. Поляк подчеркнул, что в Европе пока нет единого мнения по российскому проекту, однако он призвал немедленно прекратить его строительство.

"Мы очень поддерживаем позицию Евросоюза. Но Германия и Австрия борются с новыми и новыми обманными маневрами и хотят исключений для "Северного потока – 2", поэтому у нас до сих пор нет общего европейского мнения", – цитирует Чапутовича издание Handelsblatt.

В интервью министр также предложил назначить спецпосланника Генерального секретаря ООН по Украине и потребовал от ЕС прислушиваться к советам США.

Две параллельных нитки газопровода "Северный поток – 2" общей пропускной способностью 55 млрд куб. м газа в год планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено уже более 300 км труб. США являются противником проекта и неоднократно требовали от ЕС запретить строительство. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Это фиаско: Порошенко возглавил президентский антирейтинг

Лидера Незалежной обогнал даже шоумен Зеленский

С автоматом наперевес: с группой Дятлова расправились вооруженные солдаты

На фотографиях нашли людей с автоматами на плече

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей